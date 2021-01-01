2021'de tatil mümkün, işte öneriler

Deneyimli rehber ve seyahat uzmanı Şerif Yenen, 2021’nin ‘online’ ve ‘özel ilgi turizmi’ odaklı bir yıl olacağını öngörüyor. Pandemiyle başlayan online gezilerin turizmde kalıcı olacağını ve artacağını söyleyen Yenen, Türkiye’nin kültür zenginliklerinin yeniden keşfedileceğini bildiriyor.

Profesyonel turist rehberi ve seyahat uzmanı Şerif Yenen, yeni yılın turizmde yeniliklerle başlayacağını öngörüyor. Pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen hepimizin yeni bir şeyler öğrendiği bir dönem olduğuna işaret eden Yenen, "2020'yi belki kayıp bir yıl olarak geride bırakıyoruz ama 2021'e de yeni kazançlarla giriyoruz" diyor.

Türk turizminin geçmişte de pek çok kriz yaşadığını, her seferinde ayakta kalmayı, hatta güçlenerek yeniden yükselmeyi başardığını vurgulayan Yenen, pandemi sürecinin sektöre yeni kapılar açtığını savunarak şu görüşleri dile getiriyor:

"COVID-19 salgını sürecinde; sadece turist akışı ve davranışı değil, aynı zamanda çalışma şekilleri de değişti. Pandemide turizm kesintiye uğradı evet ama tamamen de durmadı. Sanal turlar, online seminerler ve sohbetler yapılmaya başlandı, böylelikle gezginler için turizmde yeni bir kavram ortaya çıktı: E-tur. ‘Uzaktan turizm’ olarak nitelenebilecek bu elektronik turlarda, ülkemizden veya dünyadan seçilen bir tarihi bölge, şehir, eser veya müze uzman birinin anlatımı eşliğinde sanal olarak gezildi. Böylelikle evde kalanların keşif duygusu e-turlarla canlı kaldı. Özellikle kültür turizmi yapan seyahat acentelerinin ve profesyonel turist rehberlerinin yaptığı e-turlara rağbet yüksek oldu ve olmaya da devam ediyor. Turizmin kültür kesimi bu sayede yeni bir boyutta ivme kazandı. Rehberler, bu alanda da ağırlıklarını ve önemlerini pekiştirdi."

Göbekli Tepe yükseliyor

Kendisinin de bu süreci e-turlarla geçiren bir turizmci olduğunu vurgulayan Yenen, pandeminin başından beri uzmanı olduğu birçok alanda hem bireysel hem de kurumsal e-turlar gerçekleştirdiğini anlatıyor. Başta Göbekli Tepe olmak üzere Anadolu Uygarlıkları, kültür, sanat, tarih, gastronomi ve bu gibi pek çok alanda seminerler verdiğini belirten Şerif Yenen, "Bunları bir de yabancı kitlelere ulaşması için İngilizce yapınca ilgi daha da arttı. Seminerlerime halen talep sürüyor ve gelecekte de devam etmeyi planlıyorum" diye konuşuyor. Özellikle Göbekli Tepe seminerlerinin çok ilgi gördüğünü kaydeden Yenen, önümüzdeki günlerde ilginin devam edeceğini, bölgeye hem sanal hem de gerçek turların artacağını ifade ediyor.

2021’nin trendi özel ilgi turizmi

Aşılamanın başlamasıyla birlikte ilkbahar aylarından itibaren turizmin yeniden hareketleneceğini öngören Yenen, özel ilgi turizminin öncelikli tercih olacağını vurguluyor. Pandeminin getirdiği bazı endişelerin hemen ortadan yok olmayacağını belirten Yenen, artık gezilerin daha küçük gruplarla, belirli önlemler çerçevesinde ve özel ilgi ekseninde yapılacağını söylüyor. Yenen şöyle konuşuyor: "Özel ilgi turizmi, ülkemizin en avantajlı olduğu turizm çeşitlerinden. Kültür turizmi yapan rehberler olarak yıllardır söylediğimiz, katma değeri yüksek bu turizm çeşidi, gelecek yılın trendi olacak. Aylardır evlerine kapanmış, sosyal hayatı sıfırlanmış, gönlünce seyahat edemeyen dünya genelindeki milyarlarca insan, pandeminin biran önce sonlanması ve eski 'özgür' hayatlarına dönmek için sabırsızlanıyor."

Sanal geziler canlı gezilerle devam edecek

Pandemiyle hayatımıza giren e-turların gelecek yıllarda turizmin bir parçası olarak devam edeceği öngörüsünü de paylaşan Yenen, şöyle devam ediyor: "Örneğin bir gezgin; pandemi öncesi yılda iki seyahat rotası planlarken, artık bunlara ek olarak online gezilere devam edecek. Sanal turlarda pek çok güzel görsel ve etkileyici bir sunum eşliğinde, dünyanın bir ucunu tanıma fırsatı bulanların veya özel bir alanı keşfetmenin cazibesini tadını alanların beklentileri artacak ve çeşitlenecek. Bu da turizmde birçok yeniliğe alan açacak. Sadece bireysel seyahatlerde değil, iş gezileri için de bu durum böyle devam edecek; online iş toplantıları sürecek. Uluslararası kongreler, toplantılar yine yüz yüze sürecek ama ek olarak online toplantılarla belki de artık daha fazla etkileşim sağlanacak. Örneğin bir iş insanı, yılda iki kere iki farklı ülkede kongreye katılırken, bundan sonra buna ek olarak iki farklı online çalıştaya da dahil olarak iş ağını daha da geliştirebilecek."

Türkiye yeniden keşfediliyor

Şerif Yenen, içinde olduğumuz bu sürecin iç turizmin önemini de bir kez daha ortaya koyduğunu savunuyor. Son yıllarda Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmeye başlamasıyla birlikte yurtdışına çıkan yerli turistlerin iç turizme yöneldiğini ifade eden Yenen, şu görüşleri dile getiriyor: "Türk insanın bir alışkanlığı vardır; en sevdiğini en sona bırakır. Ama pandemi sürecinde uluslararası sınırların kapanması, seyahat engelleri ve sağlık endişelerinin ön planda olması nedeniyle yurt dışı çıkışlar zorlaşınca, 'en sona' bırakılan yurt içi kültür gezileri, liste başına alınmaya başladı. Türk gezginler ülkesini yeniden keşfeder hale geldi ve bu durum yeni yılda da devam edecek; iç turizm hareketi artarken, biz rehberlerin ana çalışma alanı olan kültür turlarına rağbet giderek büyüyecek."



