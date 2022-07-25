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22. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali

Zonguldak’ın Ereğli İlçesindeki 22. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Festivali etkinlikleri kapsamında, İlçedeki Karadeniz Ereğli Dijital medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) organizesiyle düzenlenen “Yerel Kalkınmada Medyanın Rolü” başlıklı söyleşiye katılan Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) ekibi, ilçedeki bazı tarihi ve turistik yerleri gezdi, etkinliklere katıldı.

22. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali

EGD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak Başkanlığındaki heyet, ERMED Yönetimi eşliğinde, Araştırmacı Dr.Can Canver rehberliğinde, İlçedeki Cehennemağzı Mağaraları gezdirildi. Canver’in aynı zamanda Çeştepesi ve Alemdar Gemisi ile ilgili tarihi bilgileri de aktardığı gezinin ardından Manzara restoranda Ereğli pidesi ikramı yapıldı. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Yerel Kalkınmada Medyanın Rolü” başlıklı söyleşiye katılan misafirler, daha sonra Yöresel Evler’de düzenlenen ‘Gastronomi sunumu’ etkinliğinde yer aldı.
Sahil ve Sanat Sokağı gezisinin ardından Ereğli Belediyesince Müzeyyen isimli restoranda ağırlanan konuk kalemler, konakladıkları Akçakoca’daki Diapolis Otel’den; ERMED Başkanı Doğan Gönüllü ile etkinlikten sorumlu Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Partlak tarafından uğurlandı.
Bu arada Kafile başkanı Toprak, festivale katılmaktan son derece memnun kaldıklarını, misafirperverliklerinden dolayı Başta Ereğli belediye Başkanı Halil Posbıyık’a, meclis Üyesi Partlak’a ERMED yönetimine ve üyeleri ile ulaşımlarını sağlayan ve rehberlik eden ekibe teşekkür etti.

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