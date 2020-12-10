Turizm sektörünün deneyimli oyuncularından Tatilsepeti, misafirlerine hafta sonu yasaklarında huzurla dinlenebileceğini birbirinden avantajlı tatil teklifleri sunuyor.

Sektör oyuncularından Tatilsepeti, hafta sonu yasaklarını sokağa çıkmadan doğa ile iç içe geçirmek isteyen seyahat severlere, koronavirüs önlemleri kapsamında şahane indirim fırsatları sunuyor.

Tatil severleri Cuma giriş, Pazartesi çıkış yaparak Aralık ayında getirilen seyahat kısıtlamalarını geçirebileceği Covid-19 önlemi alan otellere davet eden Tatilsepeti, aynı zamanda 3 gece kal 2 gece fiyatı öde imkanı sunuyor. Detaylı bilgi için https://www.tatilsepeti.com/ucretsiz-gecelemeli-oteller linkini ziyaret edebilirsiniz.

Misafirlerinin gönül rahatlığı ile tatil planı yapması için özenle çalışan Tatilsepeti ailesi, tüm misafirlerini sağlıkla, unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyor.

Temelleri 2002 yılında atılan tatilsepeti.com, 2004 yılından bu yana yüz binlerce kişiye tatil servisi sunan bir turizm portalıdır. Yıllık 25 milyonu tekil olmakla beraber toplamda 63 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin önde gelen turizm portallarından biridir. Yurt içi online satışta sektörün öncülerinden olan tatilsepeti.com, 2009 yılında dünyanın en büyük otel tedarikçilerinden Expedia ile anlaşma yaparak yurt dışı tatil satışına da başlamıştır. Turizm gibi rekabetin yoğun olduğu bir sektörde yakaladığı başarıyla dikkat çekmeyi başaran tatilsepeti.com, 2013 yılı Mayıs ayında, Londra merkezli yatırım fonu Bancroft Private Equity’den yatırım alarak büyümesini daha da hızlandırmıştır.

tatilsepeti.com; en geniş ürün seçeneği, en doğru bilgi, en uygun ödeme koşulları ve müşteri odaklı satış öncesi - sonrası hizmetleriyle misafirlerine bir tatil sitesinden beklediklerinin de ötesinde, bir tatil alışverişi deneyimi sunma misyonuyla hareket etmektedir. Türkiye’nin en saygın tur operatörleri, 4.500’den fazla yurt içi, 350 binden fazla yurt dışı oteli, yılda 7.000’in üzerinde yurt içi - yurt dışı turu, uçak bileti ve araç kiralama hizmetlerini, tatilsepeti.com çatısı altında sunmaktadır.

İnsanların tatil ve seyahat ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak onlara en kaliteli hizmeti sunmayı hedefleyen tatilsepeti.com, tatil denildiğinde ilk akla gelen internet turizm markası olarak kendini konumlandırmaktadır. tatilsepeti.com’un deneyimli danışmanlardan oluşan 200 kişilik çağrı merkezi, bu vizyonu gerçekleştirmede çok önemli bir role sahiptir.