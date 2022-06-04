Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
3 ödül birden aldı
Şimdi Türkiye’de
Şimdi Türkiye’de
Kira artışlarına düzenleme
Kira artışlarına düzenleme
Çevre için öncü adım
Çevre için öncü adım
Geleceğe yön veriyor
Geleceğe yön veriyor

3 ödül birden aldı

Ela Excellence Resort Belek’e 3 ödül birden  Ela Excellence Resort Belek, Coral Travel tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Starway World Best Hotels 2021”de 3 ödülle yer alarak başarısını taçlandırdı.  

3 ödül birden aldı

“Hayalinizdeki tatil şimdi başlıyor” söylemi ile Nisan ayı sonu itibarıyla hizmet vermeye başlayan Ela Excellence Resort Belek, geleneksel olarak düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından otellerin değerlendirildiği, Turizm sektörünün en prestijli ödüllerinden “Coral Travel Starway World Best Hotels” de Genel Memmnuniyet, (sıralamasız) Çevre Dostu (2), Child Friendly (6.) kategorilerinde 3 ödülün sahibi oldu.  31 Mayıs Salı günü Belek’te düzenlenen törende Coral Travel operatör yetkilileri sektöre dair değerlendirmede bulundu ve en iyi otellere ödülleri takdim edildi.

Starway ödülleri Coral Travel’ın hizmet verdiği 19 ülkedeki otellerde kalan müşterilerin oyları ile belirleniyor.  Ela Excellence Resort Belek adına ödülü kabul eden Satış ve Pazarlama Direktörü Deniz Değirmendere “Ela Excellence Resort olarak, yepyeni konseptimiz ve 23 farklı konaklama tipi ile nisan sonu itibarıyla misafirlerimize hizmet vermeye başladık. Turizm sektörünün en prestijili ödüllerinden olan Coral Travel World Best Hotels listesinde yeniden yer almak bizim için büyük mutluluk. Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.

 Ela Excellence Resort Belek, adını aldığı mükemmeliyetten yola çıkarak, gastronomi, ağırlama ve iyi yaşamda, yetişkin, genç ve çocuk konuklarına benzersiz bir tatil deneyimi sunuyor.Ela Excellence Resort Belek, misafirlerine 7 değişik mutfak seçeneğinin yanı sıra sağladığı spor ve eğlence imkanlarıyla tüm konuklarına “mükemmel anlar yaratmaya” odaklanıyor.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Ela Excellence Resort Belek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1