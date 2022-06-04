3 ödül birden aldı

“Hayalinizdeki tatil şimdi başlıyor” söylemi ile Nisan ayı sonu itibarıyla hizmet vermeye başlayan Ela Excellence Resort Belek, geleneksel olarak düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından otellerin değerlendirildiği, Turizm sektörünün en prestijli ödüllerinden “Coral Travel Starway World Best Hotels” de Genel Memmnuniyet, (sıralamasız) Çevre Dostu (2), Child Friendly (6.) kategorilerinde 3 ödülün sahibi oldu. 31 Mayıs Salı günü Belek’te düzenlenen törende Coral Travel operatör yetkilileri sektöre dair değerlendirmede bulundu ve en iyi otellere ödülleri takdim edildi.

Starway ödülleri Coral Travel’ın hizmet verdiği 19 ülkedeki otellerde kalan müşterilerin oyları ile belirleniyor. Ela Excellence Resort Belek adına ödülü kabul eden Satış ve Pazarlama Direktörü Deniz Değirmendere “Ela Excellence Resort olarak, yepyeni konseptimiz ve 23 farklı konaklama tipi ile nisan sonu itibarıyla misafirlerimize hizmet vermeye başladık. Turizm sektörünün en prestijili ödüllerinden olan Coral Travel World Best Hotels listesinde yeniden yer almak bizim için büyük mutluluk. Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.

Ela Excellence Resort Belek, adını aldığı mükemmeliyetten yola çıkarak, gastronomi, ağırlama ve iyi yaşamda, yetişkin, genç ve çocuk konuklarına benzersiz bir tatil deneyimi sunuyor.Ela Excellence Resort Belek, misafirlerine 7 değişik mutfak seçeneğinin yanı sıra sağladığı spor ve eğlence imkanlarıyla tüm konuklarına “mükemmel anlar yaratmaya” odaklanıyor.