4 kıtadan 300 firma İstanbul'da buluştu

Kolombiya Devlet Ajansı ProColombia tarafından düzenlenen Business Matchmaking Forum, uluslararası ticaretteki stratejik önemi nedeniyle seçilen İstanbul’da 17 – 18 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kolombiyalı ihracatçılar, bu sektörlerde Türkiye’nin önde gelen firmalarını ve teknoparkları ziyaret ederek yeni yatırımlarına yön vermek üzere keşiflerde bulundu.

Kolombiya’da turizm, ihracat ve yabancı yatırımları desteklemekten sorumlu devlet ajansı ProColombia, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki 39 ülkeden 300’e yakın firmanın CEO ve işadamını Colombia Business Matchmaking Forum (Kolombiya İş Eşleştirme Forumu) ile bir araya getirdi.

Forumun açılışı Kolombiya Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra ve ProColombia İhracattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Juliana Villegas tarafından yapıldı. Forumda 130 Kolombiyalı ihracatçı firmanın yöneticileri, 50’si Türk olmak üzere, Avrupa, Afrika ve Asya'dan toplam 39 ülkeden 140 firmanın yöneticileri ile buluşarak irtibat kurma, iş ve pazarlık yapma fırsatına sahip oldu. Forum boyunca 1.200’den fazla toplantı gerçekleşti.

ProColombia, forumla Kolombiyalı ihracatçıları ve uluslararası alıcıları Kolombiya'nın, özellikle de Avrupa Birliği ve Güney Kore'nin mevcut ticaret anlaşmalarından yararlanmaları amacıyla desteklemeye çalışıyor. Kurumun toplamda 1,6 milyardan fazla tüketiciye ulaşan 16 ticari anlaşması bulunuyor. ProColombia, forum boyunca teke tek randevu programına ek olarak, deneyimlerini Kolombiyalı girişimcilerle paylaşacak olan Türk Ticaret Odası, Türkiye Yatırım Ofisi, kurumlar ve firmalar tarafından desteklenen bir pazar araştırması gündemi oluşturdu.

Stratejik önemi nedeniyle İstanbul

ProColombia İhracattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Juliana Villegas, açılışta yaptığı konuşmasında İstanbul’u dünya nüfusunun yüzde 70’ini oluşturan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının merkezinde bulunan bir üs konumunda olması ve sahip olduğu uluslararası ticaretteki stratejik önemi nedeniyle seçtiklerini belirtti. Villegas, organizasyona katılan yerli ve yabancı firmaların yanı sıra, Türk Ticaret Odası, Türkiye Yatırım Ofisi, KOSGEB ve PTT’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İhracattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Villegas: “İstanbul bizim için büyük global bir vitrin oldu”

ProColombia İhracattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Juliana Villegas liderliğindeki Kolombiya delegasyonu, tarımsal gıda, moda, endüstri 4.0, kimya, metal işleme, yaşam bilimleri ve daha birçok sektörün CEO’ları ve yöneticilerinden oluşuyor. Villegas, "Colombia Business Matchmaking, bir Latin Amerika ülkesinin Türkiye'deki en önemli ticaret misyonlarından biri. O nedenle bu buluşma bizim için büyük global bir vitrin oldu. Forumun gerçekleştiği iki gün boyunca ihracatçılarımız dünyanın her yerinden müşteri adaylarıyla buluşma fırsatı yakaladı" diye konuştu.

Villegas sözlerine şöyle devam etti: “Kolombiya, yaratıcı endüstrilerde Latin Amerika'daki ana bağlantı noktalarından biri. Sektörde Kolombiyalı ihracatı bı yıl yüzde 30 büyümüş durumda. Bu nedenle, yazılım geliştirme, görsel-işitsel içerik, video oyunları ve uygulamaları konusunda uzmanlaşmış 22 şirketin katılımı ile endüstri 4.0, etkinlikte yer alan en güçlü sektörlerden biri.”

Juliana Villegas, Türkiye’nin çok iyi bir ortak olduğunu ve Türk firmalarından gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi. Villegas ayrıca Kolombiya’nın aynı İstanbul gibi, bulunduğu kıtada merkez bir konumda olması sebebiyle globalleşmek isteyen firmalar için iyi bir ihracat üssü olduğunu belirtti.

Türk şirketlerine keşif gezisi

ProColombia heyeti, program çerçevesinde gıda, hazır giyim, endüsti 4.0, metal işleme, kimya ve yaşam bilimleri sektörlerinden Türkiye’nin önde gelen firmalarını ve teknoparkları tanımak ve yatırım potansiyelini araştırmak amacıyla keşif gezilerinde bulundu. Ziyaret edilen teknoparkın üye şirketleri ile Kolombiyalı ihracatçılar arasında B2B toplantıları gerçekleştirdi.

Kapalıçarşı’ya ziyaret

Moda Group'dan Juan Camilo Rivera, “Ziyaretlerimiz Kolombiya'daki faaliyetlerimize dair bakış açımızı genişletti ve çözmemiz gerektiğini düşündüğümüz zorlukları bize gösterdi” dedi. Rodher Cosmetics’in CEO'su Juan Pablo ise “Dünyaya nasıl yayılacağımız konusunda stratejik öneme sahip fikirler edindik” diye konuştu.

ProColombia Cuma günü Ambarlı Limanı'nı içeren ve Kapalıçarşı'daki müzakere teknikleri hakkında bilgi edinecekleri bazı ziyaretler gerçekleştirecek.

Rakamlarla Kolombiya:

Bir bütün olarak Avrupa Birliği, Kolombiya'daki ilk yabancı yatırımcı ve işverendir. Aynı zamanda ABD ve Kanada’nın ardından 2017 yılında toplam 2,417 milyon dolar ile başta tropik/ egzotik meyveler olmak üzere muz ve kahve gibi geleneksel Kolombiyalı ürünlerin en büyük 3. alıcısıdır. Daha çok Belçika, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya tarafından alınan ürünler giyim ve plastik ağırlıklıdır ve bu ürünlerin Temmuz 2018 itibariyle toplam ihracat tutarı 1,46 milyar dolara ulaşmıştır.

Kolombiya, Türkiye’ye 13,3 milyon dolarlık kahve, muz, deri, şekerleme ürünleri ve boyalar gibi ürünlerin ihracıtını gerçekleştirmiştir. (Temmuz 2018 itibariyle: 5,5 milyon dolar).

ProColombia hakkında:

ProColombia, Kolombiya Hükümeti Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı'nın ihracat, turizm, DYY (doğrudan yabancı Yatırım) ve ülke markası tanıtım ajansıdır. İstanbul'da daimi temsilci de dahil olmak üzere yurtdışında bir ofis ağına sahiptir.





