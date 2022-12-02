4 yeni markayla büyümeye devam ediyor

4 yeni markası ile yerel tecrübesini yeni nesil bakış açısıyla birleştirerek turizm sektörüne yeni markalar kazandıran Elite World Hotels & Resorts, Türkiye’nin turizm değerlerini öne çıkarmayı en önemli misyonu olarak görüyor. Elite World Hotels ayrıca uluslararası bir marka olma yolunda da hızlı adımlarla ilerliyor.



Türk misafirperverliğini çağdaş bir anlayışla yansıtan, özenle tasarlanmış yeni nesil otelleriyle güncel trendleri, son teknolojiyi, kaliteden ödün vermeden sunduğu hizmetleriyle harmanlayan Elite World Hotels & Resorts, misafirlerine keyifli bir dünyanın kapılarını açmaya devam ediyor.



Misafirlerine ve iş ortaklarına 8 otelinde 46 yılı aşan deneyimine dayanan bir konaklama uzmanlığı sunan Elite World Hotels &Resorts, artık yatırımcılarına da bu deneyim ve uzmanlıktan yararlandıracak fırsatlar sunmayı hedefliyor.



Yeni stratejisi doğrultusunda isim hakkı vererek management ve franchise işletme modelleri çalışmalarına başlayan Elite World Hotels & Resorts, turizm sektörüne 4 yeni marka kazandırarak Türk yatırımcısının sektördeki gücüne güç katmayı amaçlıyor.