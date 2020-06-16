80 bin otel çalışanı eğitime koştu

TÜROB, ECOLAB ile bugüne kadar yakından sürdürdüğü işbirliğinde yeni bir boyuta geçiyor; Ecolab’ın sahibi olduğu, dünyanın en büyük ve en yaygın online eğitim şirketlerinden biri olan Lobster Ink ile yeni bir işbirliğine gidiyor. İki kuruluşun ortak projesi olan ‘Online Personel Eğitimleri’nden 80 bine yakın otel çalışanı faydalanacak.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) ve ECOLAB işbirliğinde, ağırlıklı hizmet sektöründeki çalışmalarıyla tanınan dünyanın en yaygın online eğitim şirketlerinden Lobster Ink, yeni bir eğitim projesine daha imza atıyor. Pandemi sürecinde ECOLAB ile sürdürülen ‘Covid-19 ve Hijyen Eğitimi’nin yanı sıra gelir yönetimi, fiyatlama, pazar analizi ve bütçe analizi gibi konularda eğitim programı başlatan TÜROB, ECOLAB bünyesinde yer alan Lobster Ink. ile de yeni bir eğitim programı daha düzenliyor.

TÜROB, Mayıs ayı itibariyle ücretsiz olarak başlayan ve bir ECOLAB firması olan Lobster Ink tarafından hazırlanan ‘Online Eğitim Projesinde’ sektöre öncülük etti. Öncelikle TÜROB üyesi işletmelere açılan eğitimler devamında sektördeki diğer tüm kuruluşlara açılırken, platformu ücretsiz kullanma imkanı 7 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Söz konusu eğitimde mevcut kadronun eğitimi; yeni katılan ekip üyelerinin eğitimi ve hızlı adaptasyonu; Covid-19 eğitim içeriği; gıda güvenliği, dezenfeksiyon ve sanitasyon bilgisi; hızlı takip ve raporlama gibi konular ele alınacak.

ECOLAB’dan sektöre büyük destek

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, başlattıkları eğitim seferberliği çalışmaları kapsamında ECOLAB ve Lobster Ink’in, pandemi süreciyle birlikte turizm sektörünün yaşadığı en zor dönemde sektöre önemli bir destek verdiğini, bu desteğin sektörde son yılların en önemli sosyal sorumluluk projesi olarak tanımlanabileceğini belirtti. Eresin, “ECOLAB ile uzun yıllardır ortak çalışmalar, projeler yürütüyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu son eğitimler, sosyal sorumluluk çalışmaları olmasının yanında en önemli ve en değerli projeler olarak öne çıkıyor” dedi.

3 ayda 80 bin çalışana eğitim

Eresin, ‘Covid-19 ve Hijyen Eğitimi’ ile ilk adımı atılan ve Haziran ayında ‘Online Personel Eğitimleri’ ile devam eden programlardan 3 ayda toplamda 80 bine yakın otel çalışanın faydalanmış olacağına dikkat çekti. Konaklama sektörünün Covid-19 pandemi sonrasında özellikle iş gücündeki verimliliğini ve disiplinini koruyabilmesinin, normalleşme süreci ve iş verimi açısından hayati önem taşıdığını belirten Eresin, “Birliğimizin ülkemiz turizm sektörü ve istihdamına yönelik çalışmaları kapsamında öncelikle TÜROB üyelerine açılan eğitim platformu, Türkiye’deki diğer otel ve restoran çalışanlarının kullanımına da açılmaya başlandı” diye konuştu.