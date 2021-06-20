Accor grubunun  premium markalarından MGallery, Bodrum’da

İmza törenine Accor Lüks Markalardan sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, Delta Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, Accor Premium, Orta ve Ekonomi Markalardan sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Orkun Petekçi ve Access Hospitality Yönetim kurulu üyesi Murat Ömür Yeker katıldı.

2023’ kadar Türkiye’de 15 yeni otel

Orkun Petekçi, Türkiye’de değişik marka ve segmentlerde 56 oteli bulunan Accor grubu, yıl sonuna kadar 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 tane otel ve 2023 yılına kadar da toplam 15 otelin daha açarak Türkiye'deki otel sayısını 71'e yatak sayısı 14 bine çıkaracaklarını belirtti.

Özel kum plajı var, gastronomide iddialı

MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, Bodrum yarımadasının kuzeybatısında, Bodrum’un en popüler destinasyonlarından biri olan Yalıkavak’ta, beldenin en küçük ve sakin koyu olan bir bölgede 13 dönümlük denize sıfır bir alana kuruldu.

Gastronomi alanında da iddialı olan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, ana restoranı “Infinity Restaurant” ile eşsiz deniz manzarası eşliğinde harika bir Akdeniz mutfağı deneyimi sunuyor. Otelin özel kumsalında “Plaj Brasserie” olarak gün boyu hizmet veren “The Beach House” ise güneşin tadını çıkarmak, “Beach Bar”da özenle hazırlanmış kokteylleri yudumlamak ve tarladan sofraya ürünlerle Akdeniz mutfağı lezzetlerini tatmak için eşsiz bir mekan sunuyor.

Yeni markalarımız ile Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz

Türkiye’de büyümeye devam edeceklerini söyleyen Accor grubu yetkilileri “Accor Grubu olarak, Türkiye’de 13 marka ve 56 otelden oluşan mevcut portföyümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. İnci Turizm A.Ş. ile imzaladığımız sözleşme ile Accor Grubu çatısı altındaki MGallery markamızın yeni otelinin Bodrum’da açılacağını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 34 ülkede 107 otel ile unutulmaz hikayaler yaşatan koleksiyon otel markamız MGallery, muhteşem mimarisi ve canlı iç mekanlarıyla Temmuz ayında Yalıkavak’ta kapılarını açıyor. Markamızın en yeni oteli olan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak ’nin Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından biri olan Bodrum’da, ileri düzeyde şık bir otelcilik anlayışıyla turizm hayatına güç katacağına inanıyoruz. Accor grubu olarak, Türkiye’de resort otel ve yeni markalarımız ile yatırımlarımıza devam edeceğiz.’’ Dedi.

35 Milyon Dolar yatırım yaptık

35 Milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ve Accor Grubu tarafından işletilecek olan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak’ın, Bodrum’a ve Türk turizmine yeni bir soluk getireceğini belirten İnci Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, bu işbirliğinin dünya çapında ünlü diğer gruplara da ilham vereceğine inandıklarını söyledi. Pandemi yüzünden sezon doluluklarının geçen yıl Bodrum’da yüzde 90’lardan yüzde 60’lara düştüğünü hatırlatan Murat Delibalta, “Pandemi nedeniyle geçen yıl Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısındaki büyük düşüş, Bodrum'u da olumsuz yönde etkiledi. Bununla beraber 2021 yılı ikinci yarısından itibaren tüm dünya ve Türkiye’deki aşılama sayılarının artması ile negatif trendin sona ermesi sonucu turizmde de toparlanma beklentileri bulunmaktadır. Özellikle 2022 yılından itibaren 2019 rakamlarına ulaşmak tüm turizmcilerin genel beklenti ve hedefleri olarak görülmektedir. Biz de geleceğe dair umutluyuz. Bu yıl için yüzde 60 olarak planladığımız doluluk oranlarının pandemi sonrasında yüzde 90’a ulaşmasını öngörüyoruz.

Güven, istikrar ve saygınlığın simgesi olan Delta Yatırım Holding’in tekstilden inşaata, alışveriş merkezlerinden enerjiye birçok sektörde faaliyet gösterdiğini dile getiren Murat Delibalta, grubun MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak ile turizm sektöründeki iddiasını gösterdiğini vurguladı.

Oda fiyatları 400 Euro seviyesinde

MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, dünyaca ünlü markalar, restoranlar ve gece kulüpleri ile Bodrum’un kalbi olan Yalıkavak Marina’ya yalnızca birkaç dakika mesafede yer alıyor. 35’i süit olmak üzere 102 odası bulunan otelde, özel kum plaj, sonsuzluk havuzu, spor tutkunları için tam donanımlı bir spor salonu, kapalı havuz ve Spa bulunuyor.

Murat delibalta 102 odalı lüks tesisin, , ilk yıl için otelde yüzde 60 doluluk beklediklerini, ortalamış oda fiyatının ise 400 Euro civarında olmasını hedeflediklerini kaydetti.



