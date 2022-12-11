Adana, Hatay, Tarsus’a çağrı yaptı

Mehmet Uluğtürkan’ın geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Başkanı Orhan turan'ın da katıldığı ÜRKONFED etkinliğinde de bu konuya ilişkin son gelişmeleri aktarmıştı. Uluğtürkan’ın konuyla ilgili sosyal medyadaki yazısı şöyle:

“Almanya'nın saygın yayınları arasında yer alan Focus dergisi en iyi emeklilik geçirilebilecek 10 kenti belirledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden 799 kentin değerlendirildiği araştırmada Adana 6'ncı oldu. Altyapısal hazırlık yapılır, etkin tanıtım yapılırsa Adana bundan kazançlı çıkar.

Yerel yönetimler, meslek odaları bu konunun üzerine çalışma yapmalı. Strateji, altyapı ve tanıtım faaliyetlerine zaman geçirmeden başlanmalı.

Özellikle alım gücü yüksek Avrupalı emeklileri Adana'nın denizi, yaylası, gastronomisi, din turizmi ve yakınlık avantajıyla Hatay, Tarsus ve Kapadokya'yı buluşturma zamanı.

Bari bu alanda geç kalmayalım.

Bu arada Adana'yı 6'ıncılığa hangi kriterler taşıdı? Bu da çok önemli…