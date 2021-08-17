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Afyon'da gastronomi keyfi yaşatıyor

Şifa ve lezzeti lüks ile harmanlayarak konuklarına termal tatilini en keyifli haliyle yaşatan NG Afyon, gastronomi tutkunu konuklarını da usta şeflerin hazırladığı enfes tatlarla buluşturuyor.

Afyon'da gastronomi keyfi yaşatıyor
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Şifa ve lezzeti lüks ile harmanlayarak konuklarına termal tatilini en keyifli haliyle yaşatan NG Afyon, gastronomi tutkunu konuklarını da usta şeflerin hazırladığı enfes tatlarla buluşturuyor. Zindelik ve yenilenme için lüks bir deneyim sunan NG Afyon, tadına doyulmaz lezzetlerle termal tatil keyfini taçlandırıyor. Yeni başlayan Frig Vadisi balon turu ise Afyonkarahisar’a gitmişken mutlaka denemeniz gerekenler arasında!

Hem ruhunuz hem bedeniniz dinlensin

 “İyi Hisset” mottosuyla benzersiz anlara ev sahipliği yapan NG Afyon, farklı masaj ve SPA uygulamalarıyla konuklarına eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Çeşitli sıcaklıklardaki termal suları, klasik kullanımının dışına çıkarak SPA ile birleştirdiği Termal uygulamaları ile sağlık, güzellik, zindelik için bedene ve ruha iyi gelen seçenekler sunan NG Afyon, “termal wellness” konsepti ile özel anlar yaratıyor.

Afyon’un şifalı suyunu, doğal ve sağlıklı haliyle sunan NG Afyon’da yer alan Aliva Spa’da uzman terapistler tarafından uygulanan, farklı spa kültürlerine ait masaj terapileri ile yenilenmek, Ayurvedik masajlardan Uzak Doğu masajlarına, spor masajından bölgesel incelmeyi destekleyici etkiye sahip anti-selülit masaja kadar birçok seçeneği deneyimlemek mümkün.

Bu tatilin tadı başka!

 NG Afyon, lezzet durakları ile de tazelenip yenilenmenize yardımcı oluyor. Sabah kahvaltıları ve akşam yemeklerinin açık büfe olarak sunulduğu Erguvan Restoran yerel ve dünya lezzetlerinden her damak tadına hitap eden açık büfe sunarken, Farina Restoran usta şeflerin ellerinden çıkan tadına doyulmaz et, kebap, pide çeşitleri, yerel tatlar ve nefis tatlı menüsüyle konuklarını ağırlıyor. Birbirinden leziz ve renkli kokteyller sunan Mercan Lounge’da lezzet molaları vererek kendinizi şımartabilir, Aliva Spa Cafe’de taze sebze ve meyve suyu karışımlarından detoks içeceklerine kadar sağlıklı seçenekler bulabilirsiniz.

Kuş bakışı Frig Vadisi

 Afyonkarahisar lezzetleri ve termal suları kadar tarihi ve kültürel zenginlikleri ile de görülmesi gereken bir şehir. Türkiye’nin en güzel vadilerinden Frig Vadisi artık balon turu ile havadan da görülebiliyor. Şehrin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek Frig Vadisi balon turu ile manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

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NG AfyonNG AFYON’DA TERMAL VE GASTRONOMİ KEYFİ
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