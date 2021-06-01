Akademik toplantıda gastronomi ve turizm endüstrisi masaya yatırıldı

Dr. Aziz İLGAZİ yazıyor... Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı tarafından geleneksel olarak her hafta düzenlenen Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde iş dünyasına yönelik söyleşilerde bu hafta Gastronomi ve Turizm Endüstrisi tartışıldı.

Yükseköğretimde 3+1 eğitim sistemine geçiş yapmak üzere uzun süredir bilimsel ve teknik çalışmalar yapan Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu geleneksel söyleşilerle her hafta farklı bir sektörde kendi alanında uzman olan sanayici, bilim insanı ve yöneticilerle çevrimiçi olarak hem sektörün nitelikli insan kaynaklarına yönelik beklentilerini, hem de iş modellerini tartışmaya açtı. Bu tartışmalar sürecinde ders içerikleri revize edilerek sektör beklentilerine uyumlu hale getirildi.

Moderatörlüğünü Dış Ticaret ve Finans Uzmanı Dr. Aziz İlgazi’nin yaptığı söyleşide bu hafta Gastronomi Turizmi Derneği Çevre ve Doğa Komitesi Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Cevahir Han Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, Gastronomi ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Araştırmacı-Yazar Engin Koban katıldılar.

Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde öğrencilerin eğitim süreçlerinde veya mezuniyetleri sonrası özel sektörde iş arama ve istihdamlarında gastronomi ve turizm sektörlerinin analizinin yapıldığı söyleşide gastronomiye ve turizme sadece yemek konaklama bakış açışı ile yaklaşmanın sektöre gelecek yıllarda fayda sağlamayacağına vurgu yapan Gastronomi Turizmi Derneği Çevre ve Doğa Komitesi Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim değişikliği, çevre kirliliği, kuraklık gibi çevresel değişimlerin çok iyi takip edilmesi ve bu açıdan olası sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

İnanç turizmi ve gastronominin etkili olduğu coğrafyada bölgenin gelenekçi yapısında yer alan sorunlara ayrıca sektörde nitelikli insan kaynakları bulmakta yaşadıkları sorunlara rağmen sadece Şanlıurfa’da 30 dolayında coğrafi ürün işareti bulunduğuna dikkat çeken TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Cevahir Han Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, bir kadın girişimci olarak hem başarı hem de yaşadığı sorunları anlattı. TOBB’da kadın girişimcilere ayrıca Şanlıurfa’da kadın girişimcilere örnek iş insanı modeli olmaya devam eden Yazmacı, kısa sürede çok sayıda kadının iş dünyasına girişimci olarak adım atmasına örnek olmuştur. Yazmacı, Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı’na 3+1 eğitim modelinde sektörde büyük destek vereceğini söyledi. Aşçılık programında okuyan öğrencilere 3+1 eğitim sürecinin sektörde bir dönem uygulamalı sürecinde bir çok öğrenciyi istihdam edeceğini açıkladı.

Gastronomik turizmde coğrafi işaretlerin önemine vurgu yapan ve bu alanlarda 3 yayınlanmış kitabı bulunan Gastronomi ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Araştırmacı-Yazar Engin Koban uzun yıllar üzerinde araştırma yaptığı turizm ve gastronomi endüstrisi ile ilgili deneyimlerini söyleşide paylaştı. Engin Koban, gastronomi sektörüne sadece yemek ile yaklaşmanın yanlış olacağını, “gastronomik” kavramının birçok yönden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Dört mevsimin bir arada yaşandığı iklimsel yapısı ve bereketli topraklara sahip olması ile çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildiği ve bu ürünlerin yer aldığı farklı mutfak kültürleri ile Mezopotamya'dan Trakya'ya kadar uzanan coğrafyamızın coğrafi işaret açısından da büyük bir potansiyele ve zenginliğe sahip olduğunu söyleyen Koban, “coğrafi işaretler, coğrafi kökenlerine bağlı belirli bir kaliteye sahip ürünleri tanımlamakta ve bu işareti taşıyan ürünler ise bulunduğu destinasyonun gelişimini birçok yönden etkileyebilecek özelliğe sahiptir” dedi.

Öğrencilere gastronomi ve turizm endüstrisinde eğitim ve meslek başarısı için önemli önerilerde bulunan konuklar, Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na sektörel destek vereceklerini açıkladılar.