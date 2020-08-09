Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ev sahipliğindeki ‘Bodrum Loft’da Sanat’ sanatseverleri buluşturacak

Modern köy yaşamının oluşturulduğu Bodrum Loft’un odaları ve açık alanlarında GLOBART küratörlüğünde sergilenen 134 eserin yaratıcılarının sanatseverlerle bir araya geleceği ‘Bodrum Loft’da Sanat’ etkinliği Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ev sahipliğinde 13 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 18:30’da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte ortak alanda yer alan mekâna özgü yapıtların yanı sıra evlere yerleştirilen 122 yapıt Mehmet Mutaf’ın fotoğrafladığı karelerle sanatseverlerle paylaşılacak.

İş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer alacağı ‘Bodrum Loft’da Sanat’ etkinliği, sanatçılarla sohbet ve kokteyl eşliğinde sürecek.

Tatil cenneti Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu bölgede yer alan Bodrum Loft’da yaz boyu sanat etkinlikleri devam edecek.

BODRUM LOFT’ta Sanat | ‘ELEMENTLER’

GLOBART küratörlüğünde gerçekleştirilen “Bodrum Loft’da Sanat” projesinde sanatçılar, Ege medeniyet felsefesinin milattan önce 3000’lere uzanan tarihinden günümüze, varlıkların ilkesi kabul edilip maddi ve manevi dünyayı anlamlandırmaya aracılık eden, üç element altında sanatı araştırır: Toprak, Hava, Su. Doğa olaylarının gizemli gücüne benzer şekilde, ‘Elementler’, materyali sanatsal bir dönüşüm alanı olarak kullanarak izleyiciyi doğal unsurların yaratıcı sürecini araştırmaya davet eder; Büyük ölçekli, renkli, soyut yapıtlar izleyiciyle içsel, deneyimsel duygusal düzeyde etkileşimi esas alır. Sanatçıların kolektif bellekten ilham alarak ürettiği 134 yapıt, üç elementin bütünselliğe vurgu yapan doğasından ilham alarak geçmişten günümüze bölge sakinlerinin yaşantısının yansımasıdır. Geçmişten gelen öğeler, pentür, heykel, enstalasyon gibi farklı medyumlarda kendini gösterirken, ahşap oymacılığı, seramik, cam işçiliğinin aralarında olduğu yöresel pratikler çağdaş sanatçılar tarafından günümüz bağlamında yorumlanmıştır.