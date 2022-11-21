Ali Bıdı turizm sektörünü bu fuara davet ediyor

Çeyrek asırlık fuar tecrübesiyle sektörü dünya pazarlarıyla buluşturan ANFAŞ, Hotel-Tech Antalya (Otel Teknik Ekipman ve Malzemeleri Fuarı) Fuarı 07 - 10 Aralık 2022 tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bu yıl Anfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. tarafından ilk defa gerçekleştirilecek olan Hotel-Tech Antalya fuarı, profesyonel etkinlikleri, workshop alanları, özel ihtisas alanları, panel ve seminerleriyle sektörün nabzını tutmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda bir eğitim platformu da olan fuarımızda çeşitli kurumlar eğitim seminerleri, konferanslar ve sertifika programları da organize edilecek.

Fuar POYD ( Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği), Turizm Teknik Müdürler Derneği, Ege Teknik Müdürler Derneği, Anadolu Teknik Müdürler Derneği, Turizm Teknik Servis Çalışanları Derneği ve Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, işbirliği ile yapılıyor.

Fuara ilişkin bir açıklama yapan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Turizmin başkentinde oteller için bütün teknik imkanlarını sunuyoruz. Bu fuara gelien otel sahipleri, yöneticileri tem bilgileri alacak ve neye ihtiyacı olduğunu tespit edecek ve sezon gelmeden eksiklerini giderecek. Fuar adeta bbir sosyal buluşmayı sağlıyor. Buna göre Tüm Türkiye den otel sahipleri, genel müdürleri, satın alma yetkilileri ve teknik müdürler başta olmak üzere tüm sektör profesyonellerini bir araya getirecek bu büyük organizasyonda sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz" dedi.