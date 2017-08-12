Alman tur operatörleri temsilcileri Alanya'da

ANTALYA (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından Alanya'nın tanıtımı amacıyla kente düzenlenen geziye Almanya'dan 48 tur operatörü katıldı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Alanya'nın tanıtımı kapsamında 48 tur operatörü çalışanını ilçeye getirdi.

Alanya gezisi programına Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili katıldı. Damlataş Mağarasıyla başlayan gezide, deneme seferleri yapılan Alanya teleferik ile Alanya Kalesi ziyaretlerinde bulunuldu.

Baraner, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 yıl önce Alman turistleri ilçeye getirerek turizme başladıklarını belirtti. Alanya ile Almanya arasında çok sıkı bağlar olduğunu dile getiren Baraner, "Almanya'da çok bilinen ve sevilen bir noktadayız. İki ülke toplumları arasında bir sorun oldu. Bu sorunları gidermek ve Alanya'yı tekrar Almanya'da zirveye taşımak adına girişimlerimiz var." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Yücel de dünyanın en güzel, en mutlu en huzurlu şehrinde yaşadıklarını vurguladı. Çok dinli ve çok dilli bir bölgede oldukların ifade eden Yücel, "Bugün de Alman dostlarımız küçük Almanya olarak adlandırılan Alanya'ya geldiler. Kendilerini Alanya'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Teleferik projemizi gösterdik." dedi.



ALTİD Başkanı Sili ise etkinliğin Alanya'nın güzelliklerinin bir kez daha anlatılabilmesi anlamında önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, projeyi gerçekleştirenlere teşekkür etti.