Almanya'dan bu yıl 4 milyon turist gelmesi mümkün

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Türkiye'nin muazzam ve gittikçe güçlenen bir turizm potansiyeli olduğunu belirterek, "Bu şekilde devam ettiği takdirde 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları hatta 4 milyon Alman turist sayısını yeniden elde etmek gayet mümkün." dedi.

Frenzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye turizmi için fazlasıyla iyimser olduğunu kaydederek, Almanya'dan görünüşün çok sağlam olduğunu söyledi.

Kendisinin de daha önce çalıştığı dünyanın en büyük tur operatörlerinden Alman TUI'nin kısa süre önce açıklama yaptığını anımsatan Frenzel, bu açıklamaya göre, Almanya'da Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya yönelik erken rezervasyonlarda yüzde 70'lik bir artışın söz konusu olduğunu, bu ülkeden Türkiye'ye yönelik uçak seferleri için ilave 100 bin kişilik uçuş konulacağını söyledi.

Frenzel, Türkiye'nin 2015 ve 2016'da yaşadığı istenmeyen olaylar nedeniyle 2016'da rezervasyonların ciddi şekilde düştüğünü dile kaydederek, güvenlik konusunun turizm için çok önemli olduğunu aktardı.

İnsanların, "Nereye gitsem?" şeklindeki sorunun cevabı olarak ilk önce "güvenli bir yer" dediğini anlatan Frenzel, ancak saldırıların sadece Türkiye'de yaşanmadığını, Berlin, Paris, Belçika gibi ülkelerde de terör saldırılarının yaşandığını anımsattı.

Frenzel, "Fakat alınan önlemlerle güvenin tazelendiğini, eski güvenin insanlara yeniden geldiğini görüyorum. Türkiye'de önlemler alınıyor. Bununla ilgili insanlarla iletişim sağlanıyor. Bunu insanlar görüyor, anlıyor. Hem turizm sektörü hem de Türkiye için bu önlemler çok önemli." diye konuştu.



- "Türkiye turizmde hem kaliteli hem rekabetçi"



Frenzel, 2017'de Türkiye'ye 3,5 milyon misafirin geldiğinin hatırlatılarak bu yıla ilişkin beklentisinin sorulması üzerine, henüz bunun için bir rakam vermenin zor olduğunu söyledi.

Rezervasyonlar için henüz erken dönemlerde olduklarını dile getiren Frenzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak Türkiye'nin muazzam ve gittikçe güçlenen bir turizm potansiyeli var. Bu şekilde devam ettiği takdirde 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları hatta 4 milyon Alman turist sayısını yeniden elde etmek gayet mümkün. İnsanların dostluğu, sıcakkanlılığı, misafirperverliği, buradaki hizmetlerin kalitesi, Almanların Türkiye'yi seviyor olması burayı tercih edilen bir ülke kılıyor. Ve aldıkları hizmetin verdikleri parayı karşılıyor olması önemli. Dolayısıyla bu şekilde gittiğinde iyiye gidecektir."

Frenzel, Türkiye'de tatil fiyatlarının Avrupa'daki destinasyonlara göre daha uygun olduğuna dair bir yorum üzerine, "Aslında her şey tatile verilen para değildir. Bu avantaj zamanla azalır, ortadan kaybolur. Asıl önemli olan kalite. İnsanların verdikleri paraların karşılığını alabilmesi. Turistler de en başta bunu arıyor. Bu da Türkiye'de var. Ayrıca evet Türkiye'nin rekabet gücü oldukça yüksek." diye konuştu.



- "Türkiye golfte çok öne çıkmaya başladı"



Frenzel, Türkiye'de turizmde çok çeşitliliğin söz konusu olduğunu belirterek, bununla birlikte Avrupa'da da hala önemli alternatifler bulunduğunu bildirdi.

İnsanların turizmde en çok deniz-kum-güneş üçlüsünü tercih ettiğini aktaran Frenzel, ancak çeşitliliğin de arttığını bildirdi.

Frenzel, "Artık nesiller değişiyor. Türkiye'de golf çok öne çıkmaya başladı. Kültür turizmi zaten çok önemli. Son yıllarda dünyada şehir turizmi de öne çıkmaya başladı. Ayrıca tatiller de artık sadece yaz mevsimiyle sınırlı değil." ifadelerini kullandı.