Almanya'nın seyahat yasağını kaldırması için kampanya başladı

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat yasağının kalkması için girişimlerini sürdüren COOP TRR, online imza kampanyası da başlattı. COOP TRR kampanyaya, Almanya'daki Türk kökenli seyahat acentelerinin yanı sıra Türkiye'den turizmcileri de katılması için davet ediyor.

Almanya ve Türkiye arasında seyahatlerin yeniden başlaması için her iki ülke hükümetine de çağrıda bulunan Avrupa Türk Acentacılar Birliği'nin (COOP TRR Int. AG.) açıklamaları ve talepleri Alman basınında geniş olarak yer alıyor. Hem ulusal hem de turizm sektörüne yönelik yayın yapan kanallarda sesini duyuran COOP TRR, online imza kampanyası da başlattı.

"Almanya`dan seyahatlerde Türkiye'ye de eşit muamele istiyoruz" başlığı ile açılan imza kampanyasının metni şöyle:

"Almanya'da yaşayan ve sayıları 3,5 milyonu bulan Türk kökenli vatandaşlar için seyahat, hayati önem taşımaktadır. Düzenli olarak Türkiye'ye uçan Avrupalı Türkler, ailelerini ziyaret etmektedir; bu açıdan seyahat özgürlüğü en temel ihtiyaçlardan biridir. Öte yandan seyahat yasağı Almanya'da faaliyet gösteren, sayıları binin üzerindeki Türk kökenli seyahat acentelerininin ve tur operatörlerinin yaşadığı krizi büyütmektedir. Bu yasağın kalkması bu kesimin ekonomik olarak yeniden canlanması için de gereklidir. Almanya Federal Hükümeti’ni acilen bu yasağı kaldırmaya davet ediyoruz."

COOP TRR CEO'su Cumhur Sefer, Türkiye turizminin ana kaynak pazarlarından biri olan Almanya'nın ülkemize yönelik seyahat yasağını 31 Ağustos'a kadar uzatmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade ederek, yasağın kalkması için girişimlerini sürdürdüklerini vurguluyor. Türkiye ve Almanya hükümetlerini uzlaşmasını beklediklerini ifade eden Sefer, taleplerini daha etkili olarak anlatmak için hazırlık yaptıklarını aktarıyor. Seyahat izninin başlaması için Almanya'nın değişik şehirlerinde eş zamanlı olarak yürüyüşler ve protestolar yapmak, sosyal medya hesapları üzerinden kampanyalar düzenlemek için çalışma yaptıklarını açıklayan Sefer, bunun için ilk tarih olarak 18 Haziran’ı belirlediklerini anımsattı. İlk iş olarak Almanya Federal Hükümeti'nin dikkatini çekmek için bir imza kampanyası başlattıklarını ifade eden Sefer, kampanyaya Almanya'daki Türk kökenli seyahat acentelerinin yanı sıra Türkiye'den turizmcileri de katılması için davet ediyor.