Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar HIRSIZLIK Kars Başbakan Yıldırım hdp ekonomi
Elektrikli BMW ruhu
Elektrikli BMW ruhu
Değerini katladı
Değeri yüzde 60 arttı
Kredi işbirliği
Konut kredisi işbirliği
Beta'dan çay açıklaması
Beta'dan çay açıklaması
Dış hatları da açtı
Dış hat uçuşlarını da açtı

Almanya'nın seyahat yasağını kaldırması için kampanya başladı

COOP TRR CEO'su Cumhur Sefer, Türkiye turizminin ana kaynak pazarlarından biri olan Almanya'nın ülkemize yönelik seyahat yasağını 31 Ağustos'a kadar uzatmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade ederek, yasağın kalkması için girişimlerini sürdürdüklerini vurguluyor.

Almanya'nın seyahat yasağını kaldırması için kampanya başladı

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat yasağının kalkması için girişimlerini sürdüren COOP TRR, online imza kampanyası da başlattı. COOP TRR kampanyaya, Almanya'daki Türk kökenli seyahat acentelerinin yanı sıra Türkiye'den turizmcileri de katılması için davet ediyor.

Almanya ve Türkiye arasında seyahatlerin yeniden başlaması için her iki ülke hükümetine de çağrıda bulunan Avrupa Türk Acentacılar Birliği'nin (COOP TRR Int. AG.) açıklamaları ve talepleri Alman basınında geniş olarak yer alıyor. Hem ulusal hem de turizm sektörüne yönelik yayın yapan kanallarda sesini duyuran COOP TRR, online imza kampanyası da başlattı.

"Almanya`dan seyahatlerde Türkiye'ye de eşit muamele istiyoruz" başlığı ile açılan imza kampanyasının metni şöyle:

"Almanya'da yaşayan ve sayıları 3,5 milyonu bulan Türk kökenli vatandaşlar için seyahat, hayati önem taşımaktadır. Düzenli olarak Türkiye'ye uçan Avrupalı Türkler, ailelerini ziyaret etmektedir; bu açıdan seyahat özgürlüğü en temel ihtiyaçlardan biridir. Öte yandan seyahat yasağı Almanya'da faaliyet gösteren, sayıları binin üzerindeki Türk kökenli seyahat acentelerininin ve tur operatörlerinin yaşadığı krizi büyütmektedir. Bu yasağın kalkması bu kesimin ekonomik olarak yeniden canlanması için de gereklidir. Almanya Federal Hükümeti’ni acilen bu yasağı kaldırmaya davet ediyoruz."

COOP TRR CEO'su Cumhur Sefer, Türkiye turizminin ana kaynak pazarlarından biri olan Almanya'nın ülkemize yönelik seyahat yasağını 31 Ağustos'a kadar uzatmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade ederek, yasağın kalkması için girişimlerini sürdürdüklerini vurguluyor. Türkiye ve Almanya hükümetlerini uzlaşmasını beklediklerini ifade eden Sefer, taleplerini daha etkili olarak anlatmak için hazırlık yaptıklarını aktarıyor. Seyahat izninin başlaması için Almanya'nın değişik şehirlerinde eş zamanlı olarak yürüyüşler ve protestolar yapmak, sosyal medya hesapları üzerinden kampanyalar düzenlemek için çalışma yaptıklarını açıklayan Sefer, bunun için ilk tarih olarak 18 Haziran’ı belirlediklerini anımsattı. İlk iş olarak Almanya Federal Hükümeti'nin dikkatini çekmek için bir imza kampanyası başlattıklarını ifade eden Sefer, kampanyaya Almanya'daki Türk kökenli seyahat acentelerinin yanı sıra Türkiye'den turizmcileri de katılması için davet ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ALMANYADAN SEYAHAT YASAĞININKALKMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.