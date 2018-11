Anadolu Yakası'nın ELİTE olacak

Elite World Hotels’in Küçükyalı’da hizmete açtığı yeni oteli Elite World Asia Hotel’de 14 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleşen geceye başta turizm sektörü olmak üzere iş ve cemiyet hayatından 600’ü aşkın konuk katıldı.Ünlü komedyen Yavuz Seçkin’in eğlence dolu taklitleri ve sunumu ile başlayan organizasyonda gazino gecelerinin en zengin repertuarına sahip isimlerinden Mustafa Keser sahne aldı.Konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Mustafa Keser, gazino gecelerinin akıllara yer etmiş şarkılarını seslendirdi. Dekorundan ikramlarına kadar her şeyin 70’li ve 80’li yılların gazino konseptine uygun olarak tasarlandığı gecede, konuklar nostaljik anlar yaşadı.



Ünsal Şınık: “Elite World Asia Hotel Anadolu Yakası’nın sembolü olacak”



Gecenin açılış konuşmasını yapan Elite World Hotels CEO’su Ünsal Şınık, hem Elite World Asia Hotel hem de yeni yatırımlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Elite World Asia Hotel’in benzersiz mimarisi, dekorasyonu ve hizmet anlayışı ile Anadolu Yakası’nın sembolü olacağını belirtti. Ayrıca yatırımlardan da bahseden Ünsal Şınık, ‘ 2019 yılında Sakarya ilinin en büyük oteli olacak Elite World Sapanca Hotel, hepimizi heyecanlandıran bir yatırım… Elite World Sapanca Hotel, toplamda 65.000 metrekare kapalı alanıyla ve 500 oda kapasitesiyle hizmet verecek.Suit odalarında doğa manzaralı jakuzilerin yer alacağı otel, ayrıca 10.000 metrekarelik Fit Life SPA&Health Center ile misafirlerini ağırlayacak. Her alanında doğayı yakından hissedeceğiniz Elite World Sapanca Hotel, farklı ihtiyaçlara uygun olarak hazırlanmış konforuyla, ‘ Yeşil Bina Sertifikası (Leed Sertifika) ve A sınıfı enerji anlayışıyla bölgedeki rakipleri arasında fark yaratmayı hedefliyor. Otelde ayrıca 4500 metrekarelik biyolojik bir gölet,açık yüzme havuzu, futbol sahası, basket ve tenis kortları da yer alacak. Elite World Sapanca Hotel, ‘Business Resort’ konseptiyle toplamda 3000 kişilik kongre ağırlıklı toplantı salonlarına da ev sahipliği yapacak’ dedi.



Dört konuğa Elite World Hotels’den ödül



Elite World Gazino gecesine katılanlar arasında bir de yarışma yapıldı. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen yarışmayı kazananlara ödülleri takdim edildi. Birinci olan davetli Elite World Marmaris Hotel’de gidiş dönüş uçak bileti dâhil 2 kişilik 1 hafta tatil kazandı.İkinci olan davetli Elite World Hotels’in mevcut 7 otelindeki Fit Life SPA&Health Center’da 1 yıllık üyelik, üçüncü olan davetli Fit Life SPA&Health Center’da 6 aylık üyelik, dördüncü olan davetli ise Elite World Asia Hotel’de yer alan The Grill Ocakbaşı’nda iki kişilik akşam yemeği ödülü kazandı.