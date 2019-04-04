Anadolu Yakası, turizminde popüler hale geldi  

Anadolu Yakası’na son yıllarda yapılan beş yıldızlı oteller, turizmde Anadolu Yakası’nı popüler hale getirdi. Anadolu Yakası’nın yoğun misafir ağırlayan otellerinden birisi olduklarını kaydeden Hilton Garden Inn Canpark Ümraniye Genel Müdürü Alp Atilla, şunları söyledi: “Anadolu Yakası, alışveriş ve yakın çevreye organize edilen turlar nedeniyle popüler hale geldi. Otelimizin, Canpark AVM karma projesi içerisinde yer alması, özellikle uzun konaklama yapan misafirlerimiz ve Ortadoğu’dan gelen turist grupları için büyük avantaj sağlıyor” dedi.



Sağlık turizmine yoğun talep gözleniyor



Bu yıl sağlık turizmine yoğun talebin olduğunu ifade eden Alp Atilla, şunları kaydetti:



“Ülkemiz için sağlık turizmi önemli bir gelir kaynağı durumuna geldi. Bizim otelimiz, hem konumu, hem sağlık turizmi için gelen misafirlere verdiğimiz servis nedeniyle tercih edilen bir marka oldu. Sadece, saç ekimi ve estetik için değil; beyin ameliyatları gibi çok ciddi operasyonlar için de gelen misafirlerimiz bulunuyor. Otelimizde, Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Almanya, İspanya gibi birçok ülkeden sağlık turistlerini ağırlıyoruz. 2019 yılında sağlık turizminde %20’ye yakın bir artış beklemekteyiz” dedi.



Doluluk ve gelir açısından artış yaşanacak



2019 yılına başarılı bir başlangıç yapıldığını ve ilk 3 ayın hedeflerin üzerinde geçtiğini anlatan Alp Atilla, konuşmasına şöyle devam etti:



“Bu yılın, geçtiğimiz yıla oranla daha iyi olacağı görüşündeyiz. Hem doluluk, hem gelir anlamında artış olacak. Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ile çalışan acentalara yaptığımız ziyaretlerde, bu yıl için olumlu görüşler paylaşıyorlar. Yine, Çin ve Hindistan pazarında bir canlanma bekleniyor. Bu sene özellikle yaz aylarında Ortadoğu’dan yoğun turist trafiği beklemekteyiz” diye konuştu.



Toplantı organizasyonlarına yoğun talep gerçekleşiyor



Yıl geneline çok sayıda toplantı talebi aldıklarını belirten Alp Atilla, şunları kaydetti:



“Toplantı organizasyonları konusunda, otelimize ciddi bir talep alıyoruz. Bunun önemli sebepleri arasında, toplantı salonlarımızın ferah ve gün ışığı almasını, eşsiz lezzetlerin sunulmasını, yüksek servis kalitemizin olmasını ve ulaşım kolaylığını söyleyebiliriz. Toplantıların yanı sıra, düğün, kına gibi organizasyonlar için de tercih edilen otel konumundayız” şeklinde konuştu.