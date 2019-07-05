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Antalya'da şu ana kadar kaç Rus turistin tatil yaptığı açıklandı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya’da bu yılın ilk yarsında 2 milyondan fazla Rus turistin tatil yaptığını, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 daha fazla olduğunu belirtti.

Antalya'da şu ana kadar kaç Rus turistin tatil yaptığı açıklandı
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Antalya plajlarındaki turist sayısında Rusya lider konumunda. Sadece haziran ayında 865 bin Rus Antalya’da tatil yaptı, bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.7 daha fazla.Yılın ilk yarısında Antalya’ya giden Rus turistlerin yüzde 40’ı Haziran ayına tekabül ediyor.

Ayrıca şimdi Antalya’da tatil yapan her 3 turistten birinin Rus olduğu kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında Antalya’da tatil yapan turistler sıralamasında, 941 binle Almanya ikinci, 312 binle Ukrayna üçüncü. İlk 10’da İngiltere, Polonya, Hollanda, Litvanya, Kazakistan, Romanya ve İsveç vatandaşları da yer alıyor.

Antalya ilinin fiyatlar açısından en demokratik ilçesi Alanya’da, toplam turist sayısının yüzde 40’ını Ruslar, yüzde 20’sini Almanlar ve yüzde 10’unu Benelüks ülkeleri sakinleri oluşturuyor.

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Rus TuristAntalyaRusya Tur Operatörleri BirliğiATOR
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