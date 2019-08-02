Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'yı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,19 artışla 2 milyon 601 bin 928 kişinin ziyaret ettiğini, bunun "bütün zamanların ay rekoru" anlamına geldiğini kaydetti.
Vali Karaloğlu, "2019 yılı ilk 7 ayda yüzde 15,96 artışla 8 milyon 193 bin 924 kişi Antalyamıza gelmiştir emeği olan herkesi kutluyorum." dedi.
Antalya'da turist sayısı 8 milyonu geçti
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehre gelen ziyaretçi sayısının yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15,96 artarak 8 milyon 193 bin 924 olduğunu söyledi.
02 Ağustos 2019 Cuma 11:36
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'yı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,19 artışla 2 milyon 601 bin 928 kişinin ziyaret ettiğini, bunun "bütün zamanların ay rekoru" anlamına geldiğini kaydetti.