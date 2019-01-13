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Ayder kar şenliği başlıyor..

Ayder Yaylasında her yıl küçüklü büyüklü pek çok etkinlik düzenlenmektedir. Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen Ayder Kardan Adam şenliklerinin adı 2019 yılı için Ayder Kar Festivali olarak güncellendi. Dilerseniz düzenlenecek yarışlara katılabilir, kar üstünde horon oynayabilir, yöresel sanatçıların yer alacağı konserlere eşlik edebilir yada şambreller ile kayabilirsiniz… Dilerseniz tüm yorgunluğunuzu kaplıca da atabilirsiniz 25,26-27 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek şenlik programı ayrıntıları sizlerle paylaşıyor olacağız. 12.Ayder Kar festivali 5 sanatçı, 1 dj ( Koliva, Volkan Arslan, Turan Şahin, Erdem Akın, Salih Yılmaz, dj Savaş ) katılımıyla gerçekleşecek.

Ayder kar şenliği başlıyor..
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Bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Ayder Kardan Adam Şenlikleri 2019 25–26–27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek ve çok renkli gelişmelerle sahne alacak. 12. Düzenlenen Ayder Kardan Adam festivalinin adı Ayder Kar Festivali olarak değiştirildi. Geçen sene çok ilgi gördüğünden dolayı bu seneyi festivale 5 sanatçı, 1 dj ( Koliva, Volkan Arslan, Turan Şahin, Erdem Akın, Salih Yılmaz, dj Savaş ) katılımıyla gerçekleşecek.Birbirinden özel sürprizlerle dolu yepyeni eğlence formatı sizleri bekliyor olacak.

Her yıl ayrı keyifle eğlenerek geçen yeni yıl coşkusu birde kardan adam şenliği festivalı birleşince bir karnaval havası içinde geçecek olan 12. Ayder Kardan Adam Şenliklerine herkes katılabilir..

Düzenleyen kuruluşlar: Çamlıhemşin ilçesinin turizm merkezi Ayder Yaylası’nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince (ÇADOSK) düzenlenmektedir.
İle Uzaklığı:   84 km (Rize)
İlçeye Uzaklığı: 19 km (Çamlihemşin)
Rakım: 1350m
Konaklama,Telefon,Elektrik, su, WC. gibi altyapıya sahip yaylada bakkal,kasap,fırın,lokanta ve kır kahveleri vardır.
 
Ayde Yaylası ulaşım  :
Ayder Yaylası’na  Karadeniz Sahil Yolu takip edilerek Rize  Ardeşen ilçesi  Fırtına Köprüsü mevkinden Çamlıhemşin Ayder Kaplıcaları yönüne dönülmelidir. Önce Ayder Yaylası’na 19 Km mesafedeki Çamlıhemşin ilçe merkezinden varılır. Buradan Ayder Yaylası’na ulaşabilirsiniz. Uçak ile gelecekler için Trabzon Havaalanından Havaş veya diğer servislerle  Pazar ilçe merkezine gelinmeli orada Çamlıhemşin-Ayder minibüs durağından hareket edilmelidir.

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