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Barut Collection ile müşterileri şımartacak

Turizm sektörüne yepyeni bir hizmet anlayışı getiriyor.1 Nisan 2019 itibariyle ‘Barut Acanthus Cennet’, ‘Barut Arum’, ‘Barut Lara’ ve ‘Barut Kemer’ otellerini yeni konseptiyle turizm markaları arasında konumlandıracak olan Barut Otelleri, genişletilen hizmet anlayışıyla müşterileri şımartacak.

Barut Collection ile müşterileri şımartacak
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10.000 yatak kapasiteli 12 otelinde yılda 280 bin misafir ağırlayan Barut Otelleri, turizm sektörüne yepyeni bir hizmet anlayışı sunmak amacıyla Barut Collection konseptini geliştirdi… . 1 Nisan 2019 itibariyle ‘Barut Acanthus Cennet’, ‘Barut Arum’, ‘Barut Lara’ ve ‘Barut Kemer’ otellerini yeni konseptiyle turizm markaları arasında konumlandıracak olan Barut Otelleri, genişletilen hizmet anlayışıyla müşterileri şımartacak.

Antalya bölgesi ve Muğla’daki 10.000 yatak kapasiteli 12 otelinde yılda 280 bin misafir ağırlayan Barut Otelleri, sektöre yepyeni bir hizmet anlayışı sunuyor. 1 Nisan 2019 itibariyle ‘Barut Acanthus Cennet’, ‘Barut Arum’, ‘Barut Lara’ ve ‘Barut Kemer’ otellerini Barut Collection olarak konumlandıracak olan Barut Otelleri, 200’e varan yerli ve yabancı içecek sunumu, tüm gün yiyecek ikramı, a la carte kahvaltının yanı sıra sınırsız ve ücretsiz diğer a la carte sunumlar, uluslararası referanslı gösteriler, Showlar, spor aktiviteleri, workshoplar ve özel tasarlanan sessizlik alanlarıyla birlikte genişletilen hizmet anlayışıyla adeta müşterilerini şımartacak.

13’üncü otelini Fethiye’de açacak

Türkiye’nin köklü otelcilik markası olarak, dünya turizm markaları arasında yerini alan Barut Otelleri, yarım asra yakın tecrübesi ile detaylara, mutluluğa ve özgünlüğe önem veren stil sahibi konuklarına, Barut Collection ile yepyeni bir deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. ‘‘Stylish-All’’ konseptiyle hizmet veren ‘‘Barut Acanthus & Cennet’’, ‘’Barut Arum’’, ‘’Barut Lara’’ ve ‘’Barut Kemer’’ otellerini ‘’BARUT COLLECTION’’ segmenti altında topladıklarını açıklayan Barut Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Haydar BARUT, “3 binin üzerinde çalışanımız ve 10.000 yatak kapasitemiz ile yaklaşık 50 yıldır Türk turizmine hizmet ediyoruz. Otellerimizde yıllık yaklaşık 280.000 misafir ağırlıyoruz. Bir yandan Mayıs 2019’da Fethiye’de açılacak 13. tesisimizle yatırımlarımıza devam ederken, diğer yandan yeni bir hizmet anlayışıyla yola çıktığımız Barut Collection’ı sektöre kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz” diye konuştu.

 

 

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Barut Collection Ile Müşterileri şımartacak
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