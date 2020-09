Bazen kar zarar ikinci planda kalır biz otelleri ülke için açık tuttuk

Adil Üstündağ önderliğinde otomotiv, aydınlatma, inşaat ve turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Üstündağ Grup şimdi de turizme damgasını vuruyor. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ’ın 1974 yılında otomotiv ve yedek parça alanında kurduğu firma ile grubun ilk temelleri atılmıştı. Sanayiden, turizm sektörüne doğru genişleyen grup, başarı ivmesini turizme yaptığı önemli yatırımlar sayesinde hızlandırdı.

Gelişen turizm sektöründe, Misafir Odaklı Hizmet anlayışı ve samimiyeti ile kendine güvenilir yer edinen The Green Park Hotels & Resorts, Üstündağ Şirketler Grubu’nun amiral gemisi olarak bilinir.

The Green Park Hotels & Resorts Otelleri “Maksimum Misafir Memnuniyeti” anlayışının bir slogan olmadığını pandemi sürecinde gösterdi.

Grubun Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Üstündağ pandemi süreci ile birlikte iki önemli adım attıklarını söyledi. İlk olarak hiçbir oteli kapatmadıklarını söyleyen Atilla Üstündağ, “Böylece zor günlerde sektörü, müşteriyi ve ekonomiyi otelsiz bırakmadık. Burada kar zarar hesabı yapmadık. Sadece sistem devam etsin istedik” diyor.

Atilla Üstündağ bu sıkıntılı süreçte hayatını ortaya koyarak Türkiye’nin gururu olan sağlık çalışanlarına da kapılarını hiçbir maddi beklenti olmadan açtıklarını belirterek, “Bazı zamanlar olur maddiyat ikinci planda kalır. Bu dönem öyle bir dönem. Biz de üstümüze düşeni yaptık” diye konuştu.

The Green Park Hotels & Resorts Otelleri’nin ilk halkası 1995 yılında Taksim’de açılmıştır. The Green Park Hotel Taksim, 4 yıldızla Taksim Meydanı’na çok yakın mesafede hizmet vermektedir.

2001 yılında ise Atatürk Havalimanı’na en yakın 5 yıldızlı otel olan The Green Park Hotel Merter yerli ve yabancı turizme hizmet etmeye başlamıştır.

Grup, 2003 yılında İstanbul Anadolu Yakası’nın ilk ve tek 5 yıldızlı oteli olan The Green Park Hotel Bostancı’yı hizmete açmıştır.

The Green Park Resort Kartepe ise 2004 yılında hizmet vermeye başlamıştır. İstanbul’a en yakın Türkiye’nin yeni kayak merkezi Kartepe, yılın diğer aylarında da kongre ve seminer gibi büyük toplantılara ev sahipliği yapıyor. Özellikle bu otelde Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen ve TOBB Başkanı’nın katıldığı ekonomi buluşması çok ses getiren bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Grup 2010 yılında Pendik sahilinde Türkiye’nin en büyük kapasiteli kongre oteli The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’ı hizmete açmıştır. 541 oda, 1700 kapasiteli oditoryum ve 55 salonu ile aynı anda 9 bin kişi ağırlama kapasitesi ile organizasyonlar için mükemmel bir adrestir.

Üstündağ Grup Türkiye’nin iş ve şehir otelleri standardını sürekli olarak daha yukarılara taşıyan The Green Park, kentin en prestijli bölgelerinden Çankaya Çukurambar’da 2015 yılında açılan The Green Park Hotel Ankara ile başkentin de kalbine yerleşti. Son olarak The Green Park Hotel Sivas ve The Green Park Hotel Gaziantep otellerini de bünyesine alan zincir çok yakında yeni otelleri ile misafirlerin hizmetinde olacaktır.

Üstündağ Grup; Londra, İstanbul Güneşli, Antalya-Gazipaşa, Maşukiye, İzmir-Konak, Eyüp-Pierre Loti ve Silivri otel projelerini yakında hayata geçirmeyi planlamaktadır.

İşte grubun mevcut otelleri

. The Green Park Taksim Hotel

. The Green Park Merter Hotel

. The Green Park Bostancı Hotel

. The Green Park Kartepe Resort&Spa

. The Green Park Pendik Hotel& Convention Center

. The Green Park Ankara Hotel

. The Green Park Gaziantep Hotel

. The Green Park Sivas Hotel

. The Green Park Sinop Hotel

Proje aşamasında olan oteller

. The Green Park Gazipaşa Resort & Convention Center

. The Green Park Pierre Loti Hotel

. The Green Park Diyarbakır Hotel

. The Green Park Airport Hotel

. The Green Park London Hotel

. The Green Park Berlin Hotel’dir