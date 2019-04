Bir dizi çekersiniz turist kafilesi akın eder

Akbalık, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen nisan ayı buluşması toplantısında, yolcu taşımacılığı, liman işletmeciliği, yer hizmetleri, müteahhitlik, teknik müşavirlik, yük taşımacılığı, lojistik, turizm ve seyahatle ilgili hizmetler, yazılım, bilişim, sağlık, eğlence, kültür, eğitim, perakende, gastronomi, danışmanlık gibi alanlarda hizmet verdiklerini söyledi.



Bir ürünü ihraç etmekte ülke üzerindeki algının çok önemli olduğuna işaret eden Akbalık, hizmet ihracatı içindeki tüm yapıların da bütünsel olarak değer kazandığını ifade etti.



Artık iletişim dilinin değiştiğini aktaran Akbalık, insanların bir takım şeyleri deneyimlemek, yaşamak, görmek istediklerini kaydetti.



İnsanların gördüğü şeyleri satın aldığına değinen Akbalık, "Film sektörü bunun çok önemli parçası. Dizi sektörü... Bugün dünyada 520 milyon insan seyrediyor bizi. Eskiden biz Brezilya dizileri seyrederken, şimdi bizim dizilerimiz Brezilya'da en ön safhada izleniyor. Eğer siz Antalya'daki herhangi bir hikayeyi dizi olarak oynattırsanız o harcayacağınız 50 milyon, 100 milyon dolarlık tanıtım bütçelerinizin çok daha ötesinde bir turist kafilesinin gelmesini sağlarsınız." diye konuştu.



Çanakkale'de çekilen Truva hikayesine ilişkin filmin ardından kente gelen turist sayısının dörde katlandığını anlatan Akbalık, Kapadokya, Karadeniz, Trabzon'a Orta Doğu'dan ve Körfez'den insan gelmesinin temel sebebinin de diziler olduğunu bildirdi.



- "Turizm, Türkiye'nin en kıymetli sektörü"



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kilise ve oteller dahil 8 noktayı hedef alan bombalı terör saldırılarını kınadı.



Turizm sektöründe güvenlik, kriz yönetimi ve sürdürülebilirliğin önemli üç kavram olduğunu belirten Ayık, şunları kaydetti:



"Bu yıl çok iyiyiz, iyi bir erken rezervasyon dönemi yaşadık. Geçmişe göre yüksek rakamlar gördük. Devamı da bu şekilde olması bizim için önemli. Sadece bu yıl değil, gelecek yıllarda da bu gelişimin devam etmesi gerekir. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. Seyahat edenler güvenli bölgeleri tercih ediyor. Bu açıdan da ülkedeki güvenlik unsuru turizm açısından önemli. Bir destinasyon olarak her türlü krizlere açık olmamız gerekiyor. 2016'da bir kriz yaşadık. O yıl iç pazarın ne kadar önemli olduğunu gördük. Rekabet ettiğimiz ülkelerde iç pazar yüzde 25 oranında, bizde ise öyle değil. İç pazarda 10 milyona ulaşmamız lazım. Türkiye 2019'a iyi başladı. Turizm sektörü Türkiye'nin en kıymetli, en değerli ve en stratejik sektörüdür."



Ayık, sadece turizm sektörünü temsil eden bir ihracatçılar birliği meclisinin olmamasından yakındı.



- "Dış kaynaklı krize karşı sigortamız iç pazar"



AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da Türkiye'deki turizm büyüme oranının dünyadaki büyüme oranından fazla olduğunu söyledi.



Turizm sektörünün geleceğinin parlak olduğunu ifade eden Yağcı, sektörün her yıl büyüdüğünü, 2018'i sevindirici rakamlarla kapattıklarını dile getirdi.



Turizm gelirinin 30 milyar liraya yaklaştığını, Antalya'nın da Türkiye turizminde önemli rol üstlendiğini vurgulayan Yağcı, yabancıların en çok geceleme yaptığı ilin Antalya olduğunu kaydetti.



2019'a güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Yağcı, ilk üç ayda yüzde 25'lik bir büyüme gerçekleştirildiğini, yıl sonunda da çift haneli bir büyüme beklediklerini ifade etti.



Bu yıl Antalya için 16 milyon turist hedeflediklerine değinen Yağcı, "2019'da büyüme rotasına girmiş durumdayız. Antalya için 2023 yılında 20 milyon turist hedefliyorsa mevsimsellik sorunun da çözülmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Altyapı yatırımlarının bu yıl tamamlanması gerektiğini belirten Yağcı, çevre konusunda çok hassas olduklarını söyledi.



İç pazarın da önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, "İyi günde kötü günde iç pazarı destekliyoruz. Dış kaynaklı krizlere karşı her zaman sigortamız iç pazar. 2016 krizinde bunu gördük." dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de turizmcilerin emrinde olacağını bildirdi.