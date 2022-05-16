Bir otel daha aldı yenilerini arıyor

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, turizmde iki otelin daha çok yakında hizmete alınacağını, bu sektörde hızlı büyüyeceklerini söyledi. Kemal Şahin, Şahinler Holding’in 4 kıtada, 7 sektörde faaliyet gösterdiğini, konsolide cirosunun 1 milyar doları, çalışan sayısının da 10 bin kişiyi aştığını, dolaylı istihdamla birlikte 30 bin kişiye iş imkanı sağladıklarını belirtti.

Şahinler Holding’in amiral gemisi Megasaray Club Belek'in 30’uncu yılı münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, hem sanayide hem de turizmde yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye’nin ilk özel serbest bölgelerinden 3,5 milyar dolar işlem hacmine sahip Avrupa Serbest Bölgesi’nin (ASB) de kurucusu ve işleticisi olduklarını belirten Kemal Şahin, “Turizmde ilk göz ağrımız Megasaray, 30 yaşında. Bu 30 yıllık serüvende, birlikte yol aldığımız partnerlerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 1 Haziran’da Antalya’da ikinci otelimizi hizmete alıyoruz. Yine bu yıl içinde Erciyes’te kış turizmine yönelik bir otel yatırımımızı da hizmete açacağız. Böylece turizmde Megasaray ve Das 3917 otel markalarımızla büyümeye devam edeceğiz. Ayrıca turizmde tenis başta olmak üzere sportif faaliyetler alanında markalaşan MTA (Megasaray Tenis Akademi) tüm otellerimizdeyapısına uygun spor aktivitelerini gerçekleştirecek” dedi. Turizm sektörünün de ihracat gibi Türkiye’ye çok döviz kazandıran sektör olduğunu vurgulayan Kemal Şahin, “Türkiye’nin, yıllık turizm geliri pandemi öncesinde 35 milyar doları aşmıştı. Bu yıl bu rakama yaklaşacağımızı umuyoruz. Megasaray’da ise doluluk oranlarımız pandemi öncesi seviyelerinin çok üstünde seyrediyor” diye konuştu.

TURİZME NEDEN GİRDİK?

Şahinler Holding’in, turizm sektörüne çok erken dönemlerde adım attığını hatırlatan Kemal Şahin, şu bilgileri aktardı: “1980’lerde, tekstil ve hazır giyimde büyürken, Avrupa’daki müşterilerimizin Türkiye’de tatil yapma isteğini ve ülkemizin bu sektördeki potansiyelini gördük. İlk başta bir tur operatörü kurduk. Megasaray’ın arazisi için de devlete müracaat ettik. O dönemde bir anda Birinci Körfez Savaşı çıkınca turizm sıkıntıya girmişti. Arsa talebimiz onaylandığında turizm sektörü zordaydı. Biz yine de vazgeçmedik, tur operatörlüğünü bıraktık ama Megasaray’ı inşa ettik. Aile Kulübü kavramına en uygun otel tasarımıiçin o dönemde Mimar Tuncay Çavdar ile çalıştık. Öncelikle Almanya olmak üzere Avrupa ağırlıklı misafirlerimizin yapısına, beklentilerine ve kültürüne uygun ayrıca spora önem veren biraile tesisi ortaya çıkardık. 1992’de hizmete açtık. Kısa sürede Alman misafirlerimizin beğenisini almaya başladık. Özellikle tenise odaklandık, tenis kortlarını çoğalttık. Yıllar içinde başta Altın Anahtar olmak üzere çok sayıda önemliödüller aldık, turizmin en seçkin ve en değerli listelerine girdik. Müşteri memnuniyetine çok önem verdik ve çok yüksek düzeyde müşteri sadakatine, yüzde 70 gibi repeat oranlarına ulaştık. Öyle ki müşterilerimiz içinde Megasaray’ı 81 kez tercih eden ve toplamda 755 gün tatil yapan misafirlerimiz var. Çok sayıda müşterimiz ise 50 defadan fazla burada tatil yapmış durumda. Megasaray, onlar için zamanla bir Mega Home’adönüştü. Misafirlerimiz otelimizden ‘My Mega Home’ diye bahseder.”

ANTALYA’NIN BATISINDA YENİ BİR OTEL…

Kemal Şahin, Antalya’daki yeni otel yatırımıyla ilgili de

“1 Haziran’da Konyaaltı’nda MegasarayWestbeach’in açılış heyecanını birlikte yaşayacağız. Yıllardır yüksek memnuniyet oranı ile verdiğimiz turizm hizmetini Antalya’nın en güzel sahil bandına da taşıyoruz. MegasarayWestbeach otelimizi 1 Haziran’da hizmete açıyoruz. 800 yatak kapasitesi ile Konyaaltı bölgesinin en güzel, en kaliteli tesislerinden biri olacak bu otelimizde de müşteri sadakatinde fark yaratacağız. Megasaray’ınkalitesini bu otelimize de taşıyarak bölgenin gelişmesine ciddi katkı sağlayacağız” dedi. Şahin, turizmde yaz ve kış tatiline dönük otelleri arasında özellikle çalışanların lehine bir sinerji de oluşturdukları böylece tam istihdama yol açtıklarını anlattı. Grubun otellerinde spor aktivitelerini düzenleyen Megasaray Tenis Akademisi’nin (MTA) Türkiye’de tenisin gelişmesi ve yaygınlaşması için yetenekli oyunculara destek olduğunu Türkiye Tenis Federasyonu’na da sponsorluk desteği verdiklerini söyleyen Kemal Şahin, şöyle devam etti: “Bugüne kadar 5 kıtadan 10 binin üzerinde sporcu ağırladık. MTA’da bir kısmına burs sağladığımız 40’tan fazla oyuncu yetiştiriyoruz. Ayrıca Türk Milli Tenis Takımı’nın farklı yaş kategorilerinde birçok oyuncusu akademimizde eğitim alıyor. MTA’da yetiştirdiğimiz 6 sporcumuz şuan milli takımda.”