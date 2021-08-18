Birbiri ardına açılış yapıyor otel sayısını 57'ye çıkardı

Dünyanın öncü otel gruplarından Accor Otel Grubu, Türkiye’deki güçlü yatırımlarına yenilerini ekledi. Türkiye’de ve dünyada organik büyümesini devam ettiren Accor, Mövenpick Hotel Trabzon, Mövenpick Bursa Hotel &Thermal Spa, Mercure Trabzon ve ibis Styles İstanbul Merter otellerini hizmete soktu.

Avrupa’nın en önde gelen otel zinciri Accor Otel Grubu, dünya lideri bir konaklama grubu olarak global düzeyde güçlü yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye’de 13 markası bulunan Accor, Türkiye’deki otel sayısını 57 otele yükseltti. Accor, Mövenpick Hotel Trabzon, Mövenpick Bursa Hotel And Thermal Spa, Mercure Trabzon ve ibis Styles İstanbul Merter otellerini hizmete de soktu.

Cennet köşesinde bir otel

Accor çatısı altında yeni hizmet veren 4 otelden biri olan Mövenpick Hotel Trabzon, adeta masmavi Karadeniz'in heybetli dağlarla buluştuğu bir cennet köşesinde yer alıyor. Trabzon Havalimanı'na 5 dakika uzaklıkta bulunan otel, Karadeniz kültürüyle bütünleşen modern dekorasyonu, eşsiz sahili, kusursuz servisi, muhteşem lezzetleri, güler yüzlü personeli ve zarif ve şık odalarıyla misafirlerine harika bir deneyim sunuyor. Mövenpick Hotel Trabzon 149 oda, 29 süit ve 1 “Presidential Suit” ile hizmet veriyor. Otelde ayrıca sırasıyla 20, 50 ve 150 kişi kapasiteli olmak üzere 3 adet toplantı odası bulunuyor. Mövenpick Hotel Trabzon, konukların Mövenpick markasına ait özel yemeklerin yanı sıra yöresel spesiyalitelerin de tadını çıkarabilecekleri 1 ana restoran ve 1 spesiyal restoranla karşımıza çıkıyor.

Panoramik Bursa manzarası eşliğinde eşsiz konfor

Accor’un yatırımlarına eklediği bir diğer otel olan Mövenpick Hotel & Thermal Spa Bursa, şehrin kalbinde yer alırken, misafirlerine hem iş hem de tatil amaçlı seyahatlerinde unutulmaz bir deneyim sunuyor. Mövenpick Hotel & Thermal Spa Bursa, 12 premium oda, 6 süit ve 2 “Presidential Suit” olmak üzere özel olarak dekore edilmiş 136 zarif oda ile hizmet veriyor. Konuklarına en üst düzeyde konfor sunan odalarının yanı sıra, misafirlerinin enfes kokteyllerin tadını çıkarabilecekleri “Olympos Roof Restaurant & Bar”ın sıcacık atmosferinde, muhteşem panoramik bir Bursa manzarası sunuyor.

Mövenpick Hotel & Thermal Spa Bursa, konuklarının kendilerini şımartabilecekleri Thermal SPA ve Fitness Center'da unutulmaz bir deneyim vadediyor. Otelde; termal havuzu, saunası, buhar odası, terapötik masaj uygulamaları veya akuarobik, pilates ve grup dersleri gibi aktivitelerle eşi bulunmaz bir SPA tesisi bulunuyor.

Muhteşem Karadeniz manzarası

Accor’un hizmete giren yeni otellerinden biri de Mercure Trabzon. Trabzon Karadeniz'in ana yolu üzerinde Yomra Kaşüstü'nde yer alan Mercure Trabzon’da, 32'si şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş 50-75 m2'lik süitler dahil olmak üzere, muhteşem Karadeniz manzarasına bakan 213 adet 29 m2’lik deluxe oda bulunuyor. Çok özel tasarlanmış Lobby Lounge alanı, M'Cuisine Restaurant & Terası ve salonlarında da şık mobilyalar, kültürel dokunuşlar bulunan Mercure Trabzon, aynı zamanda modern ve çağdaş bir konsept sunan odalarla yenilikçi bir atmosfer yakalıyor. Mercure Trabzon, konuklarına ayrıca büyüleyici panoramik manzarasıyla, üst düzey hijyen standartlarıyla, otelin 9. katında sıra dışı bir fitness salonu olan “Roof Fitness Center” deneyimi ile birlikte sauna ve açık yüzme havuzu da sunuyor.

Moda dünyasının kalbinde sofistike, şık ve sıcak

İstanbul'un moda, tasarım ve tekstil dünyasının kalbi olan Merter’de yer alan, ibis Styles İstanbul Merter, tıpkı moda dünyasında olduğu gibi sofistike ve modern dokunuşlarla, sıcak bir aile ortamını harmanlıyor. ibis Styles İstanbul Merter, 181 standart, 24 üst düzey, 6 aile, 4 engelli odası olmak üzere toplam 211 konforlu ve modern odası ile misafirlerimizin hizmet veriyor. Merter'in dinamik ortamında yer alan otel, rengarenk ve şık bir atmosfere sahip lobi alanıyla misafirleri karşılıyor. Otelde ayrıca dilerseniz spor yaparak dilerseniz rahatlayarak vakit geçirebileceğiniz yüzme havuzu, Türk Hamamı, buhar odası, fitness salonu, masaj ve sauna da bulunuyor.