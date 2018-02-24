Birliğin istikrarı ve bütünlüğün korunması için aday! TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün Türsab’ın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların istikrarla sürmesi, birlik ve bütünlüğün korunması, TÜRSAB’ın tecrübeli ellerde yönetilmesi için aday oldu.

Sektör Tecrübesi ve Güven önemli

Genel Kurulda TÜRSAB’ın birliğinin korunması ve bütünlüğün devamının sağlanmasının önemine değinen Çetin Gürcün; yaşanan tüm olumsuzlukların TÜRSAB’ın bütünlüğünü bozacağına, üyelerin önünü kapatacağına, küçük ve orta boy üyelerin yok olmasıyla sonuçlanacağına dikkat çekti ve “Bu hafta gerçekleşecek Genel Kurul öncesi, mevcut yönetim olarak halihazırda yürütülen çalışmaları daha ileriye götürmek ve tecrübelerimizle birlikte istikrarlı bir TÜRSAB’I devam ettirmek amacıyla yola çıkıyoruz dedi.



Yetkin, Bilgili, Çözümcül bir ekiple yola çıkıyoruz..

“Tecrübe ve İstikrar Ekibi”



TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün “ Tecrübe ve İstikrar ekibi “ olarak tanımladığı ekibi ile ilgili yaptığı açıklamada “Uzun yıllardır TÜRSAB bünyesinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çalışmış, çok kıymetli birikimlere sahip, belli konularda yoğunlaşmış, tecrübe sahibi, sorunları ve çözümleri bilen yetkin bir ekiple yola çıkıyoruz. Tüm camianın sevdiği ve saygı duyduğu ekibimizle, geçmiş tecrübelerimizden yola çıkarak TÜRSAB’ı yeni nesil bir anlayışla, tüm üyelerimizin problemlerine çözümcül yaklaşımlar sunan bir istikrara kavuşturacağız dedi. Açıklanan liste ise şu şekilde;



Yönetim kurulu asil üyeler;

.Çetin Gürcün

.Burak Tombul

.Davut Günaydın

.Kerim Çavuşoğlu

.Numan Olcar

.M.Hikmet Selçuk

.Zeliha Sözüşen

.C.Engin Şahin

.Mustafa Yıldırım



Yönetim Kurulu Yedek Üyeler;

.N.Çağrı Bozok

.Bayram Dumangöz

.İsa Falay

.A.Yiğit Arzu

.Coşkun Kırtıl

.Gül Kadın Gözütok

.İ.Hakkı Karadeveci

.Aylin Bal

.Yüksel Türemez



Denetim Kurulu Asil Üyeler;

.İ.Hakkı Yüksel

.İ.Baki Özarslan

.Tülay Salihoğlu



Denetim Kurulu Yedek Üyeler;

.Temel Uzlu

.Mehmet Akyıl

.Metin Duvar



Disiplin Kurulu Asil Üyeler;

.Recai Delibaşıoğlu

.Mehmet Akkuş

.Figen Akan



Disiplin Kurulu Yedek Üyeler;

.Kayhan Çolakel

.Nasih Demir

.Sehap Akın























