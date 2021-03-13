Bisiklet dostu oldular turizmde fark yarattılar

Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi sertifikası, turizm branşlarındaki alternatifleri artırmak ve Türkiye’nin outdoor spor turizminde potansiyeline ulaşmasını sağlamak amacıyla, 2023 Turizm Stratejisi kapsamında oluşturulmuştu. Gerekli kriterleri yerine getiren ve “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” sertifikası almaya hak kazanan tesisler Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın internet sitesi (www.tga.gov.tr)'de yayımlanmaya başladı. Sertifika, tatillerinde pedallamayı tercih eden konuklara bisikletlerinin bakımından özel menülere pek çok farklı kolaylığın sağlandığını tescil ediyor.

Bisikletçilere konaklamalarında daha fazla konfor sunmayı hedefleyen “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” sertifikasına başvuru Türkiye’nin e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Kriterleri karşılayarak sertifika almaya hak kazanan otellere, Türkiye’nin resmi turizm tanıtım platformu www.GoTürkiye.com üzerinden etkin tanıtım desteği veriliyor ve bisiklet turizmi rotaları ile eşleşmeleri sağlanıyor.

Bisiklet Dostu Konaklama Tesisleri’ne dair kriterler 25 Ağustos 2020’de Resmî Gazete’de yayımlanmış ve sertifika uygulaması yürürlüğe girmişti. Bu kriterler arasında otellerin bisiklet dostu faaliyetlerini internet sitelerinden duyurmalarından bisiklet rotaları hakkında bilgi sahibi personel istihdam etmelerine, bisikletçilere özel menüler çıkarmalarından park ve tamirat altyapısına ve hızlı çamaşır yıkama-kurutma sistemlerine sahip olmalarına kadar bisikletçilerin konaklamalarında hayatlarını kolaylaştıracak birçok uygulama yer alıyor.

“Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” sertifikası, turizm branşlarındaki alternatifleri artırmak ve Türkiye’nin outdoor spor turizminde potansiyeline ulaşmasını sağlamak amacıyla, 2023 Turizm Stratejisi kapsamında oluşturuldu. Sertifikayı almak için gerekli tüm koşullar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın internet sitesindeki (www.tga.gov.tr ) “Faaliyetlerimiz” sayfasında yayımlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından çok önemsenen uygulama için söz konusu kurumlar otellerin sayısının artması için de aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa’da bisiklet turizminin ekonomik değeri yıllık 44 milyar Euro ve sektör yaklaşık 700 bin kişiye istihdam sağlıyor. Uluslararası turizm acenteleri, CycleSummit 2020 ve ITB gibi önemli etkinliklerde bu rotalar hakkında bilgilendirildi.

“Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi” sertifikası ile bisikletçiler, Türkiye’ye gelmeden önce bisikletiyle konaklayabileceği otellere ulaşabiliyor ve verilen hizmetleri önceden öğrenerek rezervasyonunu yaptırabiliyor. Türkiye’ye geldiklerinde bisikletleri ile bu otellerde konaklarken, park, temizlik, tamirat hizmetleri, en yakın bisiklet rotaları bilgisi ile ihtiyaç duyabileceği tüm pratik çözümlere de kavuşmuş oluyorlar.

Ayrıca bisiklet tutkunları, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından geliştirilen, Türkiye’nin dört bir yanından rotaların yer aldığı https://gocyclingturkiye.com internet sitesinde bölgesel rota seçeneklerinin yanı sıra yol bisikleti ve dağ bisikleti rotalarının detaylı teknik bilgileri ile güzergâh ve rotalara ulaşım, konaklama ve yeme-içme imkanlarına dair bilgi edinebiliyorlar. Bunların yanı sıra, https://gocyclingturkiye.com adresinde rotaların geçtiği bölgelerdeki doğal ve tarihi zenginlikler hakkında da çeşitli bilgiler yer alıyor.

Dünyada önemli bir kitleye hitap eden bisiklet turizmi, bisiklet rotalarında bulunan bölgelerin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda ülke turizmi ve ekonomisine de büyük ölçüde katkı sağlıyor.