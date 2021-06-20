Bodrum'a bir İNCİ daha geldi

Son yıllarda dünya markalarının gözdesi haline gelen Ege’nin incisi Bodrum, Accor Grubu’nun premium otel markalarından MGallery’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bodrum Yalıkavak’ta denizin hemen kıyısına konumlandırılmış yalın, sofistike mimarisi ve davetkar iç mekanları ile öne çıkan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, bölgedeki en yeni lüks otellerden biri olarak 1 Temmuz’da kapılarını açıyor. Delta Yatırım Holding bünyesinde yer alan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak projesi Accor Grubu ile isim hakkı modeli ile geliştirilmiş olup, yönetim danışmanlığı Access Otelcilik Turizm Yatırım ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılıyor.

MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak’ı işletecek olan Accor Grubu ile Delta Yatırım Holding’in iştiraki İnci Turizm A.Ş. arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşma İstanbul’da The Artisan İstanbul MGallery otelin teras katında düzenlenen toplantıda imzalandı. İnci Turizm A.Ş.’nin toplam 35 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği otel, ünlü mimar Mustafa Toner imzasını taşıyor.

MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, Bodrum yarımadasının kuzeybatısında, Bodrum’un en popüler destinasyonlarından biri olan Yalıkavak’ta, beldenin en küçük ve sakin koyu olan bir bölgede 13 dönümlük denize sıfır bir alana kuruldu. MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, dünyaca ünlü markalar, restoranlar ve gece kulüpleri ile Bodrum’un kalbi olan Yalıkavak Marina’ya yalnızca birkaç dakika mesafede yer alıyor. 35’i süit olmak üzere 102 odası bulunan otelde, özel kum plaj, sonsuzluk havuzu, spor tutkunları için tam donanımlı bir spor salonu, kapalı havuz ve Spa bulunuyor.

Gastronomi alanında da iddialı olan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, ana restoranı “Infinity Restaurant” ile eşsiz deniz manzarası eşliğinde harika bir Akdeniz mutfağı deneyimi sunuyor. Otelin özel kumsalında “Plaj Brasserie” olarak gün boyu hizmet veren “The Beach House” ise güneşin tadını çıkarmak, “Beach Bar”da özenle hazırlanmış kokteylleri yudumlamak ve tarladan sofraya ürünlerle Akdeniz mutfağı lezzetlerini tatmak için eşsiz bir mekan sunuyor.

Yiğit Sezgin: Yeni markalarımız ile Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz.

Türkiye’de büyümeye devam edeceklerini söyleyen Accor CCO’su Yiğit Sezgin, şöyle devam etti: “Accor Grubu olarak, Türkiye’de 13 marka ve 56 otelden oluşan mevcut portföyümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. İnci Turizm A.Ş. ile imzaladığımız sözleşme ile Accor Grubu çatısı altındaki MGallery markamızın yeni otelinin Bodrum’da açılacağını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 34 ülkede107 otel ile unutulmaz hikayaler yaşatan koleksiyon otel markamız MGallery, muhteşem mimarisi ve canlı iç mekanlarıyla Temmuz ayında Yalıkavak’ta kapılarını açıyor. Markamızın en yeni oteli olan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak ’nin Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından biri olan Bodrum’da, ileri düzeyde şık bir otelcilik anlayışıyla turizm hayatına güç katacağına inanıyorum. Accor grubu olarak, Türkiye’de resort otel ve yeni markalarımız ile yatırımlarımıza devam edeceğiz.’’

Murat Delibalta: Turizmde toparlanmaya katkı sağlayacak

Accor Grubu tarafından işletilecek olan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak’ın, Bodrum’a ve Türk turizmine yeni bir soluk getireceğini belirten İnci Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, bu işbirliğinin dünya çapında ünlü diğer gruplara da ilham vereceğine inandıklarını söyledi. Pandemi yüzünden sezon doluluklarının geçen yıl Bodrum’da yüzde 90’lardan yüzde 60’lara düştüğünü hatırlatan Murat Delibalta, “Pandemi nedeniyle geçen yıl Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısındaki büyük düşüş, Bodrum'u da olumsuz yönde etkiledi. Bununla beraber 2021 yılı ikinci yarısından itibaren tüm dünya ve Türkiye’deki aşılama sayılarının artması ile negatif trendin sona ermesi sonucu turizmde de toparlanma beklentileri bulunmaktadır. Özellikle 2022 yılından itibaren 2019 rakamlarına ulaşmak tüm turizmcilerin genel beklenti ve hedefleri olarak görülmektedir. Biz de geleceğe dair umutluyuz. Bu yıl için yüzde 60 olarak planladığımız doluluk oranlarının pandemi sonrasında yüzde 90’a ulaşmasını öngörüyoruz.

Güven, istikrar ve saygınlığın simgesi olan Delta Yatırım Holding’in tekstilden inşaata, alışveriş merkezlerinden enerjiye birçok sektörde faaliyet gösterdiğini dile getiren Murat Delibalta, grubun MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak ile turizm sektöründeki iddiasını gösterdiğini vurguladı.

Accor, 110 destinasyonda yaklaşık 5100'den fazla otel, resort, rezidans ve 10.000 restoranda benzersiz ve anlamlı deneyimler sunan, dünya lideri bir artırılmış misafirperverlik grubudur. 50 yılı aşkın bir süredir konukseverlik uzmanlığı edinen grup, lüksten ekonomiye kadar uzanan tam entegre marka sistemlerinden oluşan rakipsiz bir portföye sahiptir. Grup ayrıca dağıtımı en üst düzeye çıkaran, otel operasyonlarını optimize eden ve müşteri deneyimini geliştiren dijital çözümler de sunmaktadır. Dünya çapında 300.000’i aşkın bir çalışan portföyü ile profesyonel arttırılmış konukseverlik hizmeti sunmaktadır.

68 milyondan fazla üyesi ile grubun kapsamlı yaşam tarzı sadakat programı ALL - Accor Live Limitless misafirlerine konaklamanın ötesinde deneyimler sunarak yiyecek ve içecek gece hayatı, sağlık ve ortak çalışma alanlarında yaşamanın, çalışmanın ve eğlenmenin yeni yollarını mümkün kılmaktadır.

Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE ve ALL Heartist Fund girişimleri aracılığıyla grup, iş etiği, sorumlu turizm, çevresel sürdürülebilirlik, topluluk katılımı, çeşitlilik ve kapsayıcılık yoluyla olumlu eylemleri teşvik etmeye odaklanmıştır.

1967'de kurulan Accor SA'nın merkezi Fransa'dadır ve Euronext Paris Menkul Kıymetler Borsası'nda (ISIN kodu: FR0000120404) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki OTC Piyasasında (Ticker: ACRFY) halka açıktır. Daha fazla bilgi için group.accor.com adresini ziyaret edebilir ya da bizi Twitter ve Facebook, Linkedin ve Instagram’da takip edebilirsiniz.

MGALLERY HOTEL COLLECTION HAKKINDA

34 ülkede 107 oteli ile hizmet veren MGallery Hotel Collection, dünyanın dört bir yanında yer alan benzersiz yapıları özenle seçiyor ve onları büyüleyici hikayelerin yaşandığı ve paylaşıldığı gerçek bir ruha sahip olan butik otellere dönüştürüyor. MGallery Hotel Collection’ın dünya çapında ki otelleri arasında Hotel Molitor Paris, INK Hotel Amsterdam, İngiltere'de Queens Hotel Cheltenham, Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro, Avustralya'da Hotel Lindrum Melbourne, Tayland'da Muse Bangkok Langsuan ve Vietnam'da Hotel des Arts Saigon bulunmaktadır.

DELTA YATIRIM HOLDİNG HAKKINDA

1978 yılında tekstil sektörü ile başlayan ticari faaliyetlerini, 1990’lı yılların ilk çeyreğinde inşaat sektörü ile genişleten Delta Yatırım Holding, gelişime olan tutkusu, değişime olan inancı ve küresel vizyonu ile sektörde fark yaratarak, doğa ve insan öncelikli yaşam projeleri ile ülkemizde sürdürülebilir geleceğe öncülük eden lider kuruluşlardan biri olmuştur. Tekstil sektöründe Örma Tekstil, Burcu Tekstil, Erma Tekstil ve Debatekstil markaları ile dünyanın önde gelen hazır giyim markalarına imalat hizmeti vermektedir. Delta Yatırım Holding 2008 yılında perakende sektöründeki ilk yatırımını Ataköy Plus AVM ile gerçekleştirmiştir. İnşaat sektöründe Ataköy Konakları, Çengelköy Sultan Makamı Villaları, Bahçeşehir Hilpark Evleri, Sinanoba Marine Park Evleri, Delta Yalı projelerini hayata geçirmiştir. Has-Delta Rezidans ve 5 yıldızlı otel projesinin yapımı halen devam etmektedir. Enerji grup şirketleri “Dekar Enerji” çatısı altında faaliyet göstermektedir. 2013 yılında Darboğaz Enerji Erzurum Alabalık Hidro Elektrik Santrali, 2016 yılında ise Dirim Enerji Amasya, Çarmıklı Hidro Elektrik Santrali işletmeye açılmış ve elektrik üretimine devam etmektedir. Turizm sektöründe faaliyetlerini sürdüren holding, MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak ile lüks konaklama hizmeti vermektedir.

Delta Yatırım Holding’in kurucusu Nihat Delibalta tarafından memleketi Ardahan’ın Göle ilçesine bir meslek yüksekokulu yaptırılarak Ardahan Üniversitesi’ne bağışlanmıştır. Bugüne kadar İstanbul’da da 13 ilköğretim okulu ve 1 anaokulu yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayan Delta Yatırım Holding’ın öncelikleri arasında üreten, dönüştüren ve değer katan gençler yetiştirmek yer almaktadır.

ACCESS OTELCİLİK HAKKINDA

Access Otelcilik Turizm Yatırım ve Danışmanlık Şirketi, turizm yatırımcılarına yatırıma karar verme aşaması ile başlayan ve proje geliştirmesi, ön açılış ve otel operasyonu ile devam eden süreçte yol arkadaşlığı yapar. Türkiye, Güney Doğu Avrupa, BDT, Orta Doğu ve Afrika’da, önde gelen uluslararası otel markalarıyla işbirliği halinde, 25 projede varlık yönetimi, mal sahibi temsilciliği, otel işletmeciliği ve yeni otel / markalı rezidans / karma proje geliştirme hizmetleri sunmaya devam etmektedir. 30 yılı aşkın tecrübeye sahip ekibi ile Access, turizm ve otelcilik sektöründeki global birikimini; ince detaylara gösterdiği özen ile birleştirerek; yatırımcı için doğru çözümler sunar.