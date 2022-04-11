Bodrum turizmin gözdesi olacak

Pandemide yıldızı parlayan Bodrum, bu yaz önlemlerin hafiflemesiyle daha da ilgi görecek. Şimdiden otel rezervasyonlarının ve kiralamaların yapıldığı ilçe yerli turistin yanı sıra yabancılar tarafından da çok seviliyor. Bu yıl başta Ruslar olmak üzere birçok yabancının ilçeden konut alması da bekleniyor.

Ruslar konut alıyor

Önceki yıllara göre Bodrum’un bu yaz kalabalık olacağını belirten Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, “Bodrum’un pandemide büyük ilgi görmüştü. Bu yıl önlemlerin hafiflemesiyle daha kalabalık bir sezon bekleniyor. Bizim de yürüttüğümüz projelere yazın yaklaşmasıyla ilgi arttı. Son dönemde özellikle Rusların talebinde yükseliş var” dedi.

Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus yatırımcıların farklı ülkelere yöneldiğini belirten Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci “Bu noktada Türkiye Ruslar için en doğru rotalardan biri. Zaten Türkiye’ye yabancı değiller. 2021’den Türkiye’ye gayrimenkul satışında en çok ilgi gösteren 3. ülke Rusya’ydı” dedi.

Dünya markası oldu

Rusların Antalya ve İstanbul’a ilgi gösterdiğini aktaran Bezci, “Bu şehirlerin yanı sıra Ege’ye de yönelmeye başladılar. Özellikle zengin Rusların tercihi Bodrum oluyor. Bodrum bir dünya markası haline geldi. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıları kendisine çekerken bu yatırımcılar içinde Rusların oranı da her geçen gün artıyor” diye konuştu.

Nisan’da talep arttı

Bodrum’da hayata geçirdikleri projelerine yoğun ilgi gösterildiğini kaydeden Bezci, şunları söyledi: “Rusya zaten en önemli müşteri grubumuz arasındaydı. Bu savaş sonrası Avrupa'nın çok sayıda önemli ülkesinden yaptırımlar doğal olarak Rusyalı iş adamlarını bize yöneltti. Şu an daha fazla temas halindeyiz. Geçen yıla göre birkaç kat arttı. Rusya’nın dışında Ukrayna, İngiltere, Almanya gibi ülkelerden çok büyük talep var. Nisan ile birlikte talep ciddi noktalara ulaştı” ifadelerini kullandı.