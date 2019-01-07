Boyalık Beach’den sömestra özel tatil

Yarıyıl tatiline özel program hazırlayan Boyalık Beach Otel, çocuklar için eğitici ve öğretici oyunlar, atölye çalışmaları, mini kulüp ve mini disco, Shine Spa’da ısıtılmış havuz, termal havuz ve sauna ile buhar banyosu ve Türk hamamı ile unutulmaz bir sömestr tatili geçirmenizi sağlayacak. Yarıyıl tatili için özel program hazırladıklarını ifade eden Boyalık Beach Otel Müdürü Orhan Belge, zorlu geçen ilk yarı yılın ardından çocuklara ve ailelerine güzel bir tatil yaşatmayı istediklerini belirtti.



Çeşme kışın da güzeldir



Çeşme’nin her mevsim güzel olduğunu ve tatil deyince akla gelen ilk durak olduğunu vurgulayan Belge, “Otel olarak hem çocuklarımızın hem de ailelerinin dönemin stresini atması için sömestr programı hazırladık. Bu program sayesinde misafirlerimiz güzel bir tatil geçirecek ve kış ayında Çeşme’nin güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak” diye konuştu.