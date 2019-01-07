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Boyalık Beach’den sömestra özel tatil

Farklı konseptleri ile misafirlerini ağırlayan Boyalık Beach Otel, okulların tatile girmesi nedeniyle çocuklar için yarıyıl teması hazırlıyor. Birbirinden farklı özel etkinlikleri, dünya mutfaklarının deneyimini sunan ve canlı müzikleri ile sömestr tatilinde hem çocuklar hem de aileler için güzel bir tatil imkanı sunan Boyalık Beach Otel, misafirlerini bekliyor.

Boyalık Beach’den sömestra özel tatil
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Yarıyıl tatiline özel program hazırlayan Boyalık Beach Otel, çocuklar için eğitici ve öğretici oyunlar, atölye çalışmaları, mini kulüp ve mini disco, Shine Spa’da ısıtılmış havuz, termal havuz ve sauna ile buhar banyosu ve Türk hamamı ile unutulmaz bir sömestr tatili geçirmenizi sağlayacak. Yarıyıl tatili için özel program hazırladıklarını ifade eden Boyalık Beach Otel Müdürü Orhan Belge, zorlu geçen ilk yarı yılın ardından çocuklara ve ailelerine güzel bir tatil yaşatmayı istediklerini belirtti.
 
Çeşme kışın da güzeldir
 
Çeşme’nin her mevsim güzel olduğunu ve tatil deyince akla gelen ilk durak olduğunu vurgulayan Belge, “Otel olarak hem çocuklarımızın hem de ailelerinin dönemin stresini atması için sömestr programı hazırladık. Bu program sayesinde misafirlerimiz güzel bir tatil geçirecek ve kış ayında Çeşme’nin güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
SömestrBoyalıkbeach
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