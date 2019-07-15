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Boyalık onlara emanet

Misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için yarışan, çevre konusunda da her zaman duyarlılık gösteren Boyalık Beach Otel, Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa İçin Temizle Gönüllüleri ile birlikte Boyalık Plajı’nda çevre temizliğine katıldı.

Boyalık onlara emanet
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Boyalık Beach Çeşme Otel Genel Müdürü Orhan Belge’nin de eldivenlerini giyerek bizzat katıldığı etkinlikte Boyalık Plajı temizlendi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın da katıldığı ve Gönüllü Çeşmelilerin de büyük ilgi gösterdiği temizlik etkinliği ile bu konuda farkındalık yaratılırken, çevre temizliğine de katkı sağlandı.

Çevre bize emanet

Çevre konusunda çok duyarlı olduklarını, bu konudaki her projeye katıldıklarını ifade eden Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, Boyalık Plajı’nda Çeşme Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe katılmaktan da mutlu olduklarını söyledi. Boyalık Otel olarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından mavi bayrak ödülü almaya hak kazanmış plaja sahip olduklarını ve tesislerinde Yeşil Yıldız sertifikasının bulunduğunun altını çizen Belge, “120 metre uzunluğundaki ince kum plajımızda misafirlerine deniz keyfi yaşatmayı sürdürüyoruz. Bu keyfi bundan sonraki kuşakların da yaşaması için plajımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Çevremiz gelecek kuşaklara miras bırakılması için bize emanet edilmiştir. Biz de bu emaneti en iyi şekilde korumak için kurum olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz” dedi. 
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