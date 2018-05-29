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“Böyle devam edersek 13 milyon turistle rekor kıracağız“

- ATSO Başkanı Çetin: - "Böyle devam edersek 13 milyona yakın yabancı turist sayısıyla rekor kıracağız. Konaklama fiyatları avro bazında geçen yılın yüzde 10-15 üzerinde. Yüksek sezonda yabancı turiste bile yer kalmayacaktır" - "Ekonomide bir dolar krizi var ama şu anda bir makro ekonomik kriz olduğunu söyleyemeyiz"

“Böyle devam edersek 13 milyon turistle rekor kıracağız“
ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizmdeki göstergelerin gayet iyi olduğunu belirterek, "Böyle devam edersek 13 milyona yakın yabancı turist sayısıyla rekor kıracağız." dedi.
ATSO'nun mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye ekonomisinin güçlü olduğuna değinirken, IMF Başkanı'nın bile Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu söylediğini dile getirdi. Çetin, "Ekonomide bir dolar krizi var ama şu anda bir makro ekonomik kriz olduğunu söyleyemeyiz. Kriz sert üretim düşüşü anlamına gelmektedir, oysa Türkiye ekonomisinde mart ayı sonuna kadar üretim artışı yüksektir. Bir başka kriz mali krizdir, o da bankaların batması veya borsanın çökmesiyle olur. Türkiye'de böyle bir durum yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Turizm sezonuna yüzde 46 turist artışıyla girildiğini hatırlatan Çetin, şöyle devam etti:
"Böyle devam edersek 13 milyona yakın yabancı turist sayısıyla rekor kıracağız. Avrupa pazarında hızlı bir dönüş görüyoruz. Almanya pazarında İspanya ve İtalya sert düşüşte, Mısır, Tunus ve Türkiye yükselişte. Konaklama fiyatları avro bazında geçen yılın yüzde 10-15 üzerinde. Yüksek sezonda yabancı turiste bile yer kalmayacaktır."
Endüstride 4.0 çağına işaret eden ATSO Başkanı Çetin, hayat boyu öğrenme programının başlatılması gerektiğini söyledi. Çetin, "İngiltere yaşlılara bilgisiyar öğretiyor, biz de yapmalıyız. Televizyonlarda eğitim programları olmalı. İngilizce öğrenene, kod yazma öğrenene teşvik vermeliyiz. Part time çalışmayı teşvik etmeliyiz." diye konuştu.
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