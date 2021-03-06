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Bu otelde dijital toplantılar için her şey var

Dedeman Hotels & Resorts Internetional Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gülhan Balta Kuzu , “ Gelişen teknoloji, pandemi ile değişen tüketici davranışları iş hayatının beklentilerini ve iş yapış şekillerini etkiledi. Dedeman olarak dijitalleşme her zaman ana gündem maddelerimizden biri ve teknoloji Yatırımlarımızda farklı ve etkili hizmetler sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu otelde dijital toplantılar için her şey var

Türk turizminin ilk uluslararası otel zinciri  Dedeman Hotels & Resorts International, toplantı ve etkinlik organizasyonları için yeni nesil dijital toplantı platformu uygulaması başlattı. “Dedeman Dijital Toplantı Platformu” ile marka  Toplam 3 Ülke, 14 Şehirde Yer alan Tüm  Dedeman otellerinde  hızlı, Verimli ettik Yaratıcı sanal etkinlik ve çözümleri sunmaya başladı.

Pandemi döneminde de teknoloji yatırımlarına devam eden Dedeman Hotels & Resorts International ,  iş dünyası ve acentelerin tüm geliştirmesini sürdürüyor. Her içerikteki toplantı ve çaptaki organizasyon için yeni nesil dijital toplantı platformunu hizmete Sunan Dedeman, fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen etkinlikler için, teknolojik altyapıya dikkat çeken  “Yeni Nesil Dijital Toplantı Platformu”  uygulaması ile fark yaratacak organizasyona imza atma içerik sunuyor.

Dedeman  Dijital Toplantı Platformu, kurumların, acentaların, organizasyonlarının sanal etkinlik çözümleri, karşılık verirken, ilham veren fikirlerin yer alternatifli paketlerden oluşuyor. Dedeman İstanbul Oteli'nde konumlanan dijital konu yer alan tüm alt yapı,  toplam 3 ülke, 14 şehirde yer alan tüm  Dedeman Hotels & Resorts International araştırmak çok  kısa sürede  kurulabiliyor.  

Dedeman'da toplantılar artık sadece hayalleriniz ile ilgili kelimeler

“Yeni Nesil Dijital Toplantı Platformu” nu, Türkiye'nin önde gelen prodüksiyon ekipleri işbirliğinde  mekandan ve zamandan bağımsız olarak, kurumların uzmanlara yönelik ilham veren organizasyonlar için tasarladıklarını ifade eden  Dedeman Hotels & Resorts Internetional Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gülhan Balta Kuzu , “ Gelişen teknoloji, pandemi ile değişen tüketici davranışları iş hayatının beklentilerini ve iş yapış şekillerini etkiledi. Dedeman olarak dijitalleşme her zaman ana gündem maddelerimizden biri ve teknoloji Yatırımlarımızda farklı ve etkili hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Aynı ortamlarda bulunamıyor, etkinliklerimizi ve toplantılarımızı gerçekleştiremiyoruz. Yeni nesil hayata geçirmek için hayata geçirdiğimiz dijital toplantı platformumuz ile acentelere, kurumlara ve markalara  yaratıcı, etkili ve alanında fark yaratan hizmet modeli geliştirdik.  En hızlı, en verimli ve en yaratıcı sanal etkinlik çözümlerinin yer diğer platformumuzun sahip olduğu teknoloji ile toplantılarınızı ister bir balo salonu görünümünde, isterseniz istediğiniz herhangi bir çift veya arzu için özel konsept tasarımında gerçekleştirebilirsiniz ”dedi.

Dedeman İstanbul'da yer alan ve tüm Dedeman bulabilen, led ekran, güçlü ses, ışık sistemleri, kamera ve reji sistemleri ile gerçekleşen çekimlerle dijital ortamlarda aynı anda canlı olarak karşılıklı sunumlar yapılabiliyor. 

Sahnede yapılan sunumlar aynı anda dijital ortamlarda canlı olarak yayınlanarak misafirlere ve çalışanlara anlık ulaştırabiliyor. Kurulan sistem ayrıca onların da yine canlı olarak dijital ortama karşılıklı sunumlar yapmasını sağlar.  Dijital platformda, canlı olarak istenilen farklı noktaya aynı anda bağlantı kurulabilirken, sistemde yer dev ekranlarda sunum veya video içerikli projeler oynatılabiliyor.

Yer alan Greenbox stüdyosu ile sanal bir sahnede sunumlar gerçekleşebiliyor. Hayal edilen ve dijital olan çizilebilen tüm sahnelerin tasarıma yansıtılabildiği platformda, etkinlik tasarımı bağımsız istediği konseptte istediği tasarımda etkinlik yapma sağlanıyor.

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