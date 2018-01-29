Bu yaz boş otel bulmakta zorluk çekeceğiz

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, yerli turist rezervasyonlarında ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 civarında artış olduğunu belirterek, "Bu yıl hem yabancı hem de yerli turistlerin taleplerinde ciddi artış yaşanacak. Tatil sezonunda otellerde boş oda bulmak çok zor olacak." dedi.

Küçükyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü geçen 2015 ve 2016'dan sonra 2017 yılında toparlanan Türkiye turizminin 2018'i kesinlikle çok iyi geçireceğini söyledi.

Avrupa'dan, Rusya'dan ve diğer alternatif pazarlardan yapılan erken rezervasyonlarda ciddi artışlar olduğunu dile getiren Küçükyılmaz, şu anda yüzde 70'lere varan artışlar olduğunu ancak geçen yıl bu zamanlarda rezervasyonların önemli ölçüde düştüğünün unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Küçükyılmaz, sezon geneline göre böyle artışlar yaşanmayacağını kaydederek, Rusya'dan geçen yılki seviyede veya üzerinde turist geleceğini, Avrupa'dan ve alternatif pazarlardan gelen turist sayısında da artış yaşanacağını bildirdi.

"Geçen yıla göre yurt dışından gelen turist sayısında çift haneli artış yaşayacağız." diyen Küçükyılmaz, Türk turizminin pik yaptığı 2014'te turist sayısının 40 milyona yaklaştığını, gelirin de 30 milyar doların üzerine çıktığını anımsattı.



- "Aradığını başka yerde bulamayan Avrupalı turist dönüyor"



Küçükyılmaz, geçen yıl 32,4 milyon turist geldiğinin ve 26 milyar dolar gelir elde edildiğinin hatırlatılması üzerine, "Yabancı turist sayısının 2018'de yüzde 20 civarında artarak 38 milyona çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye hem doğu hem de batı Avrupa'dan ciddi turist çekiyor." diye konuştu.

Son 2-3 yılda Türkiye'ye gelmeyerek alternatif ülkelere yönelen Avrupalı turistlerin Türkiye'deki gibi kaliteli ve uygun fiyata hizmet alamadığını dile getiren Küçükyılmaz, "Son dönemde biliyorsunuz alınan önlemler sayesinde Türkiye'de de terör saldırıları gibi istenmeyen olaylar olmuyor. Bu nedenle turistler tekrar Türkiye'ye dönecek." ifadesini kullandı.

Küçükyılmaz, Türk otellerinin yeniliği, verilen hizmet ve uygun fiyatının başka yerlerde bulunmasının çok zor olduğunu, Türkiye'nin özellikle orta gelirli aileler için çok ideal olduğunu vurguladı.



- "Yerli turist rakamı 10 milyonun üzerine çıktı"



Küçükyılmaz, iç pazarın 2017'de yüzde 15 civarında büyüdüğünü belirterek, TÜİK'in yaptığı anketlerin henüz yayınlanmadığını, yerli turist sayısına ilişkin tahminde bulunmanın çok zor olduğunu söyledi.

"Ancak yerli turist rakamının artık Türkiye'de 10 milyonun üzerine çıktığını düşünüyorum." diyen Küçükyılmaz, 2018'de iç turizmde yüzde 15-20 büyüme beklediklerini bildirdi.

Küçükyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene kapasite problemlerinin yaşanma ihtimali yüksek. Çünkü yerli turistin seyahat yaptığı dönem en yüksek sezon. Yani 15 Haziran-15 Eylül arası. Bu yıl hem yabancı hem de yerli turistlerin taleplerinde ciddi artış yaşanacak. Tatil sezonunda otellerde boş oda bulmak çok zor olacak. Bu yüzden erken rezervasyonları yapmak lazım. Ayrıca son yıllarda düşen tatil fiyatları bu yıl biraz artacaktır. Geçen yıla göre yüzde 20-25 civarında oda fiyatlarının artacağını öngörüyoruz. Bu yüzden erken rezervasyonla bunu tolore etmelerini öneriyoruz vatandaşlara."



- "Yurt içi rezervasyonlarda yüzde 30 artış var"



Küçükyılmaz, yerli turist rezervasyonlarında ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 civarında artış olduğunu belirterek, erken rezervasyon alışkanlığının Türk turistlerde yavaş yavaş alışkanlık haline gelmeye başladığını söyledi.

Söz konusu yüzde 30'luk artışın tüm yıla yayılamayacağını, yıllık yüzde 15-20 civarında artış beklediklerini aktaran Küçükyılmaz, şu bilgileri verdi:

"Erken rezervasyonlarda en çok tercih edilen yine Bodrum, Antalya'nın Kemer, Belek, Alanya başta olmak üzere tüm ilçeleri. Ancak Ege gibi kıyı kesimler erken rezervasyonlarda en çok tercih edilen bölgeler. Son dönemde Türk turistlerin Side'ye daha çok gittiğini görüyoruz. Bunun sebebi de önceleri oraya Avrupalı turistler giderdi. Son 2-3 yılda onlar gelmeyince Side otelleri yerli turistleri kabul etmeye başladı. Orayı keşfeden iç pazar müşterisi Side'ye gitmeyi tercih ediyor."



- "Kayak ve termalde ciddi çıkış var"



Küçükyılmaz, son dönemde Türkiye'de özellikle kayak turizminin ve termal turizmin çıkışta olduğunu kaydederek, kayak otellerindeki rezervasyonlarda yüzde 50'nin üzerinde artış yaşandığını aktardı.

Yerli turistin artık tatilini tüm yıla yayma konusunda bir eğilime girdiğini dile getiren Küçükyılmaz, ülkenin tüm bölgelerindeki termal bölgelerin turist çektiğini bildirdi.

Küçükyılmaz, doğayla iç içe kalmak isteyenlerin Bolu'ya, Karadeniz'e gittiğini belirterek, insanların kültür turizmine de ciddi eğilimi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her yerine ilginin arttığını, artık günübirlik gastronomi turlarına bile katılım olduğunu anlatan Küçükyılmaz, insanların alternatif yerler görmek istediğini söyledi.