Bu Yaz Kaçırmamanız Gereken Festivaller!

Yeni nesil seyahat platformu Tripoki, Türkiye’den ve dünyadan birbirinden özel festivaller önerdi.

Binlerce kişinin sırt çantalarını ve çadırlarını alarak dünyanın farklı noktalarına seyahat ettiği günler geldi: Yaz festivalleri kapıda! Her yıl olduğu gibi bu yıl da festival takipçileri aynı anda sevdikleri müzisyenlerin eşliğinde dans edecek, kamp alanlarında birlikte yemek yiyecek ve sabahın ilk ışıklarına kadar sohbet ederek dünyanın dört bir yanından yeni dostlar edinecek. Yeni nesil seyahat platformu Tripoki, bu yazın çok konuşulacak festivalleri içerisinden beş tanesini seçti. Üstelik listede Türkiye’den de bir festival yer alıyor.







EXIT Festival, Petrovaradin Kalesi - Sırbistan (12 - 15 Temmuz)



David Guetta, French Montana, Grace Jones, Alice Merton… Bu isimlerden yalnızca birini dinlemek bile sizi heyecanlandırıyorsa bu yıl EXIT’te uzun yıllar unutamayacağınız bir program sizi bekliyor. Türkiye’den de Burak Yeter ve Mahmut Orhan’ın setin başına geçeceği festival, poptan elektroniğe, metalden hip-hop’a kadar birçok tarza ev sahipliği yapıyor. EXIT için kendi çadırınızı yanınızda götürebileceğiniz gibi kamp alanından uygun fiyatlara kiralama da yapabilirsiniz. Ayrıca festival alanına yürüme mesafesinde pek çok otel ve pansiyon bulunuyor.



Tomorrowland, Boom - Belçika (20 - 29 Temmuz)



Dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında yer alan Tomorrowland, tam dokuz gün boyunca elektronik müzikseverleri ağırlıyor. Bu yıl Vini Vici, Tiësto, Sam Paganini ve Tokyo Machine gibi isimlerin çıkacağı festivalin katılımcıları, geçen coşkulu günün ardından DreamVille adı verilen masalsı bir şehirde konaklıyor. Geniş konaklama yelpazesi ile her bütçeye hitap eden bu alanda, festivalciler çadırlarında kalıyor, birlikte yemek yiyor ve her konuda yardımlaşıyor. Birçok farklı opsiyon sunulan biletler ile Tomorrowland’e günübirlik ya da hafta sonu katılmak da mümkün.



Unplugged Music Festival, Bodrum - Muğla (4 Ağustos)



Türkiye’nin ilk akustik müzik festivali Unplugged Music Festival’ın arkasında, müzikseverlerin yakından tanıdığı bir isim var: maNga’nın solisti Ferman Akgül! İlk kez bu yıl gerçekleşecek festival kapsamında, gün boyunca deniz aktiviteleri, workshop’lar, eğlenceli yarışmalar ve Türkiye'nin en iyi sokak müzisyenleri eşliğinde bir plaj partisi düzenlenecek. Gün batımına doğru özel tasarlanmış sahnede yerini alacak maNga, Gökhan Türkmen, Kalben, Bora Uzer ve Hey! Douglas ise en iyi hitlerinin akustik düzenlemelerini, gitar, piyano ve dalga sesleri eşliğinde seslendirecek. Üç bin kişi kapasiteli festivalin kapanışı da, yıldızların altında gerçekleşecek After Chill Party ile gerçekleşecek.



Sziget Festival, Budapeşte - Macaristan (8 - 15 Ağustos)



Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden biri olan Sziget, 450 binden fazla kişiyi Özgürlükler Adası’nda buluşturmaya hazırlanıyor. Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford and Sons, Dua Lipa, Kygo ve Arctic Monkeys ile tüm zamanların en güçlü müzik line-up’ını bir araya getiren festivalde bu yıl Türkiye’den de Ezhel ve Baba Zula sahne alacak. Festivalde, yüzme havuzu ve İtalyan yemekleri gibi ayrıcalıkların sunulduğu özel konaklama alanlarından ekolojik kamplara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Budapeşte’nin dünyaca ünlü panoramasının keyfini çıkarabileceğiniz tekne partisi ise festivale ayrı bir renk katıyor.



Burning Man, Nevada - ABD (26 Ağustos - 3 Eylül)



Son yıllarda ünlü isimlerin katılımıyla Türkiye’de daha geniş bir kesim tarafından duyulmaya başlanan Burning Man aslında 1986 yılında iki kişiyle başladı. Günümüzde ise her yıl binlerce kişi, Nevada'nın Black Rock Çölü'nde geçici olarak kurulan Black Rock City'de, bütün imkanları kendilerinin yarattığı, sanatın ve müziğin hüküm sürdüğü bir ortamda buluşuyor. Paranın değer görmediği, hediyeleşmenin ön plana çıktığı bu etkinlikte, birçok kişi kendini giyim tarzıyla ifade ediyor. Etkinliğin sonunda insan bedenini ve kalıpları temsil eden dev Tahta Adam heykeli yakılıp küle dönüşüyor. Bir hafta zorlu çöl koşullarına ayak uyduran katılımcılar, festivalin ardından kendilerinden hiçbir iz bırakmadan alandan ayrılıyor.



Festival yazı Tripoki’de



