Büyük Turizm Zirvesi için geri sayım başladı

BM öncülüğünde başlayan sürdürülebilirlik bilinci ve hareketi ile TUA-AR da kendi ülkemizde ve turizm sektöründe atmış olduğumuz her adımın sürdürülebilir olmak zorunda olduğuna sık sık değiniyor. Tüketici tercihlerinin dahi sürdürülebilirlik kapsamında değiştiği yeni düzende doğa ve toplumu kapsayan, zarar vermekten ziyade fayda sağlayan, farkındalık yaratan bir turizm hareketi başlatmak, sürdürülebilir turizm girişimlerine fayda sağlamak ve projeler üretmek için “1. TU-AR Sürdürülebilir Turizm Zirvesi”ni gerçekleştiriyor.

TU-AR tarafından oluşturulan danışma kurulu 07 – 10 Temmuz 2021 tarihlerinde hibrit olarak gerçekleşmesi planlanan zirveyi detaylı olarak hazırlıyorlar. Sürdürülebilirliğin ancak tüm bileşenlerin bir araya gelerek kapsamlı bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini düşünen danışma kurulunda konusunda uzman bir çok temsilci yer alıyor. Tursab, Turob, UNDP, SDSN, EGD, Harran Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi gibi bir çok kurumun temsil edildiği Danışma Kurulu çok değerli isimlerden oluşuyor.

Prof. Dr. Abdullah Karaman , Selcuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üesi Beysehir Turizm Fakultesi Dekanı

, Selcuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üesi Beysehir Turizm Fakultesi Dekanı Dr. Aziz Ilgazi, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ali Bilir , TÜRSAB, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aslı Ayşe Aydın, Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği

Büşra Çelik, UNDP Proje sorumlusu

Celal Toprak , EGD ve YAPDER Başkanı

, EGD ve Başkanı Demet Kalendergil, EGD ve YAPDER Genel Koordinatörü

Deniz Toprak, Ordu Surfing Initiative Entrepreneur

Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu, Mersin Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı

Egemen Çakır, Kırsal Turizm Uzmanı

Esra Hasnalçacı, Turizmci

Hediye Boztemur, Çevdoder Üyesi

Kenan Yavuz, Etnoğrafya Müzesi

Levent Erdoğan, TÜROB Yönetim Kurulu Üyesi

Mahir Doğan, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı

M. Emin Kocaaliler, Turizm Danışmanı ve Türk Hindistan İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Ordu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölüm Başkanı

Melek Çubuk , TU-AR Genel Koordinatörü ve Anima Mice & Event Kurucusu

, TU-AR Genel Koordinatörü ve Anima Mice & Event Kurucusu Nazlı Deniz Kuruoğlu, Çiftçi, Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı

Nilüfer Yücedağ, Turizm Uzmanı ve Gazete Ekonomi Yazarı

Sedef Gürsel, Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Sevda Yılgaz, Bentur İstanbul Destinasyon Direktörü

Şerif Yenen, Seyahat Yazarı, rehber ve konuşmacı

Sevinç Yeşiltaş, TRT – Yapımcı

Osman Ayık, Turizmci ve Otel işletmecisi

Tamer Atabarut, UN SDSN Türkiye ve BÜYEM direktörü

Sürdürülebilir Turizm’in iklimsel, çevresel, toplumsal, kültürel ve ekonomik katkılarının konuşulacağı zirvede ayrıca sürdürülebilir turizm çeşitleri konuşulacak ve girişimcilere yön verecek fonlar da anlatılacaktır. Türkiye ve Dünya’dan proje uygulama örnekleri incelenerek tanıtıma ve yeni fikirlere olanak sağlayacak toplantı ulusal ve uluslar arası bir çok kurumdan ilgi görmektedir.

Zirvenin ilk iki günü İstanbul’da hibrit olarak gerçekleşecek olup Fatma Şahin, Cem Kınay, Ömer Kartın, Nazlı Deniz Kuruoğlu, Faik Bayramoğlu, Sedef Gürsel, Tamer Atabarut, Randy Durband, UNDP, WWF, WTO gibi bir çok kişi ve kurum konuşmacı olacaktır. Son iki gün ise Ordu’da gazetecilerin katılımı ile gerçekleşecektir. Ordu’da Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında başlayan dalga sörfü yerinde incelenecek ve ünlü şelaleler de yine sürdürülebilir turizm kapsamında gezilecektir.

Sürdürülebilir turizmin getirilerinin konuşulacağı, yeni turizm modellerinin anlatılacağı, uluslar arası yayınlar, konuşmacılar ile ülkemizin turizm çeşitlerinin ve bölgelerinin yurt dışında tanıtılacağı Sürdürülebilir Turizm Zirvesi, TU-AR’ın bu konuda başlattığı uzun çalışmaların bir başlangıcı olacaktır.

TU-AR turizmin geleceğine inanarak çalışmalarına devam ediyor…

