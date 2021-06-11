Büyük Turizm Zirvesi için geri sayım başladı

BM öncülüğünde başlayan sürdürülebilirlik bilinci ve hareketi ile TUA-AR da kendi ülkemizde ve turizm sektöründe atmış olduğumuz her adımın sürdürülebilir olmak zorunda olduğuna sık sık değiniyor. Tüketici tercihlerinin dahi sürdürülebilirlik kapsamında değiştiği yeni düzende doğa ve toplumu kapsayan, zarar vermekten ziyade fayda sağlayan, farkındalık yaratan bir turizm hareketi başlatmak, sürdürülebilir turizm girişimlerine fayda sağlamak ve projeler üretmek için “1. TU-AR Sürdürülebilir Turizm Zirvesi”ni gerçekleştiriyor.
TU-AR tarafından oluşturulan danışma kurulu 07 – 10 Temmuz 2021 tarihlerinde hibrit olarak gerçekleşmesi planlanan zirveyi detaylı olarak hazırlıyorlar. Sürdürülebilirliğin ancak tüm bileşenlerin bir araya gelerek kapsamlı bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini düşünen danışma kurulunda konusunda uzman bir çok temsilci yer alıyor. Tursab, Turob, UNDP, SDSN, EGD, Harran Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi gibi bir çok kurumun temsil edildiği Danışma Kurulu çok değerli isimlerden oluşuyor.
- Prof. Dr. Abdullah Karaman, Selcuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üesi Beysehir Turizm Fakultesi Dekanı
- Dr. Aziz Ilgazi, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi
- Ali Bilir , TÜRSAB, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Aslı Ayşe Aydın, Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği
- Büşra Çelik, UNDP Proje sorumlusu
- Celal Toprak, EGD ve YAPDER Başkanı
- Demet Kalendergil, EGD ve YAPDER Genel Koordinatörü
- Deniz Toprak, Ordu Surfing Initiative Entrepreneur
- Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu, Mersin Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı
- Egemen Çakır, Kırsal Turizm Uzmanı
- Esra Hasnalçacı, Turizmci
- Hediye Boztemur, Çevdoder Üyesi
- Kenan Yavuz, Etnoğrafya Müzesi
- Levent Erdoğan, TÜROB Yönetim Kurulu Üyesi
- Mahir Doğan, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı
- M. Emin Kocaaliler, Turizm Danışmanı ve Türk Hindistan İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
- Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Ordu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölüm Başkanı
- Melek Çubuk, TU-AR Genel Koordinatörü ve Anima Mice & Event Kurucusu
- Nazlı Deniz Kuruoğlu, Çiftçi, Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı
- Nilüfer Yücedağ, Turizm Uzmanı ve Gazete Ekonomi Yazarı
- Sedef Gürsel, Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
- Sevda Yılgaz, Bentur İstanbul Destinasyon Direktörü
- Şerif Yenen, Seyahat Yazarı, rehber ve konuşmacı
- Sevinç Yeşiltaş, TRT – Yapımcı
- Osman Ayık, Turizmci ve Otel işletmecisi
- Tamer Atabarut, UN SDSN Türkiye ve BÜYEM direktörü
Sürdürülebilir Turizm’in iklimsel, çevresel, toplumsal, kültürel ve ekonomik katkılarının konuşulacağı zirvede ayrıca sürdürülebilir turizm çeşitleri konuşulacak ve girişimcilere yön verecek fonlar da anlatılacaktır. Türkiye ve Dünya’dan proje uygulama örnekleri incelenerek tanıtıma ve yeni fikirlere olanak sağlayacak toplantı ulusal ve uluslar arası bir çok kurumdan ilgi görmektedir.
Zirvenin ilk iki günü İstanbul’da hibrit olarak gerçekleşecek olup Fatma Şahin, Cem Kınay, Ömer Kartın, Nazlı Deniz Kuruoğlu, Faik Bayramoğlu, Sedef Gürsel, Tamer Atabarut, Randy Durband, UNDP, WWF, WTO gibi bir çok kişi ve kurum konuşmacı olacaktır. Son iki gün ise Ordu’da gazetecilerin katılımı ile gerçekleşecektir. Ordu’da Sürdürülebilir Kalkınma kapsamında başlayan dalga sörfü yerinde incelenecek ve ünlü şelaleler de yine sürdürülebilir turizm kapsamında gezilecektir.
Sürdürülebilir turizmin getirilerinin konuşulacağı, yeni turizm modellerinin anlatılacağı, uluslar arası yayınlar, konuşmacılar ile ülkemizin turizm çeşitlerinin ve bölgelerinin yurt dışında tanıtılacağı Sürdürülebilir Turizm Zirvesi, TU-AR’ın bu konuda başlattığı uzun çalışmaların bir başlangıcı olacaktır.
TU-AR turizmin geleceğine inanarak çalışmalarına devam ediyor…