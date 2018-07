Çalışmak İçin En Çok Gidilen 7 Ülke



İş yaşamı sınır tanımıyor. Kimileri doğduğu şehirlerde iş hayatını sürdürürken; kimileri ise binlerce kilometre uzaklıkta bambaşka ülkelerde çalışıyor. Peki çalışmak için hangi ülkeler ideal? İş yaşamında yeniliklere yelken açanlar, başka ülkelerde çalışmak isteyenler için biletall.com ‘Çalışmak için gidilebilecek en ideal 7 ülke'yi belirledi.





Yaşam standartlarının en yüksek olduğu yerlerin ve daha iyi standartlara sahip olan yerlerin tercih edilmesi, oldukça büyük önem taşıyan kriterler içerisinde yer alıyor. Sadece maddi olarak değil, psikolojik açıdan kendinizi iyi hissedebileceğiniz ülkeler seçmek fayda sağlıyor.Yurt dışında çalışmak için seyahatiniz için en önemliler arasında olan uçak bileti fiyatları, hangi havayolu firmasının seferleri olduğunu da değerlendiren Biletall.com son blog yazısında yaşam standartları baz alındığında en iyi 7 ülkeyi sıraladı.



Kanada



Yaşam standartlarının yüksek olduğu bu ülkede, iş olanaklarının da iyi derecede olduğu söylenebilir. Özellikle de eğitim açısından en çok tercih edilen ülkelerden birisi olduğu için, oldukça tercih edilen bir ülkedir. Daha iyi koşullarda yaşamak isteyen kişilerin de en çok tercih ettiği ülkeler içerisinde yer alan Kanada’nın OECD (Daha İyi Yaşam İndeksi) içerisinde ilk beşte yer aldığı görülüyor.



Kanada kişilere vatandaşlık hakkı da tanıyor. Kanada içerisinde 3 yıl gibi bir süre zarfında yaşayan kişilere ek olarak Kanada vatandaşlığı da getirilmiş durumda. Dilenirse aileler Kanada içerisine yerleştirilebiliyor. Finans ve ekonomi anlamında çalışmak isteyen kişilerin gözü kapalı yerleşebileceği ülkelerden birisi olarak görülmekte.



Norveç





Yüksek maaşlı bir şekilde çalışmak isteyen kişiler için önerilebilecek olan ülkeler arasında Norveç yer almakta. Norveç maddi anlamda diğer İskandinav bölgeleri ile dolgun maaşlarıyla benzerlik göstermekte. 33.492 dolar yıllık maaş ortalaması olan ülke içerisinde, doğal kaynaklarda oldukça zengindir. İş açısından cazip fırsatların sağlanabileceği bir ülke olan Norveç’te balıkçılık da yaygın bir meslek olarak ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.



Amerika Birleşik Devletleri



Ülke içerisinde kişilerin birbirine karşı olan saygısından dolayı, ABD oldukça yüksek derecede göç alan ülkeler arasında yer alıyor. Bundan dolayı da ülke içinde yaşayan halkın her zaman insani değerleri ön planda tutması ve buna bağlı olarak da çalışma koşullarının en iyi derecede tutulması söz konusu ülkeyi çekici kılıyor. Bilişim alanında oldukça gelişmiş olan ülkede, finans alanında da çalışmak mümkün. Ayrıca ABD içerisinde yaşayan bir akrabanız varsa, mülteci olarak da çalışma fırsatı elde edebilirsiniz.



Almanya





İşsizlik oranının %5 gibi oldukça düşük olması, Almanya üzerinde çalışma imkanını arttırmakta. Ülkemizden yoğun göç alan Almanya’da çalışma şartlarının işe bağlı olarak değişebileceği söylenebilir. Kimi zaman oldukça yoğun tempo ile çalışmak zorunda olmak tüm ülkelerde olduğu gibi Almanya için de geçerli olabilecektir. Özellikle ülke içinde 3 milyon gibi büyük bir Türk nüfusuna sahip Almanya’da psikolojik açıdan da kolaylıkla uyum sağlayabilirsiniz.



İsviçre





Yüksek maaş kazanma amacı taşıyan kişilerin en çok tercih ettikleri ülkeler içerisinde yer alan İsviçre’de yıllık ortalama kazanç 188.280 dolar olarak görülüyor. Bu da İsviçre’yi çalışma alanında oldukça çekici kılıyor.





Brezilya





İnsanlarının oldukça sıcak olduğu ülkeler içerisinde yer alan Brezilya’da kültürel olarak etkileşimlerin de yaşanmasından dolayı, genellikle ülkeye giden kişilerin yabancılık çekmediği gidenler tarafından her zaman vurgulanmakta. Çalışmak için gitmek isteyen kişilerin de özellikle bir şirket üzerinden davet alarak çalışmaya başlaması mümkün. İş yaşamında daha da ilerlemek isteyen kişiler de küçük işler ile başlayıp sonrasında çalışma koşullarını değiştirmekte ve ilerleyebilmektedir.



Rusya





Genel olarak Rusya ile büyük ticaret hacmi olan ülkelerden birisi de Türkiye. Bundan dolayı Rusya’nın istihdam konusunda Türklere karşı sıcak baktıkları düşünülmekte. Kalifiye elemanın Rusya içerisinde oldukça az olmasından dolayı, eleman ihtiyacı her daim mevcut. Yaşam koşullarına ve soğuk iklim şartlarına uyum sağlayabilecek olan kişilerin, bu ülkeyi tercih etmesi öneriler içerisinde yer alıyor.