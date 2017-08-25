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Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

- Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan vatandaşlar, kentteki iskelelerde yoğunluğa neden oldu

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

ÇANAKKALE (AA) - Kurban Bayramı tatili için yola erken çıkan vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde yoğunluğa neden oldu.
Marmara ve Ege Bölgesi'nde yer alan kentlere ulaşmak için Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki'deki iskelelere gelenler, zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Çanakkale iskelesinde 2 kilometreye ulaşan kuyrukta bekleyen vatandaşların bazıları kitap okuyarak zaman geçirirken, bazıları da cep telefonları ile çevreyi görüntüledi.

Kısmi yoğunluk dikkate alınarak, dolan feribotlar kalkış saati gözetilmeden hareket ediyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak "doldur boşalt" sistemiyle yapıldığını belirtti.
Yetkililer, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 3 gemiyle seferlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.
 

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