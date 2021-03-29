Çeşit çeşit karavanlar görücüye çıkıyor

Karavan Sektörünün Büyük Buluşması Başlıyor

Pandemi döneminde birçok insanın sahip olmak istediği karavanların en gözde modelleri, Tüyap’ın 2-10 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenleyeceği İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı Karavanist’te karavan tutkunlarıyla buluşacak. Her bütçeye uygun karavanın bulunduğu Karavanist Fuarı’nda 1 milyon TL değerindeki modeller de en mütevazı karavanlar da görücüye çıkacak. Fuarda 100’e yakın firma ve 150’yi aşkın markanın son teknoloji ürünleri tanıtılacak. Kendi karavanını tasarlayan kadın girişimcilerin eşsiz karavanlarının da sergileneceği Karavanist’e, Instagram ve YouTube fenomenlerinin yanı sıra karavan sahibi olan Kenan Doğulu, Şevval Sam ve Pınar Altuğ gibi ünlü isimler de fuara davet edildi.

Pandemiyle birlikte birçok insan daha izole ve doğa ile baş başa bir hayat sürmek istediği için karavanlara merak sardı. Bu dönemde karavan sahibi olanların sayısı artarken, birçok insan da kendi karavanını kendisi tasarladı. Halen de birçok insanın hayalini karavan sahibi olmak süslüyor. Karavan dünyasındaki son gelişmeleri takip etmek isteyenler ve bu dünyanın yıldızlarını merak edenler, Tüyap’ın 2-10 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenleyeceği İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı Karavanist’i sabırsızlıkla bekliyor. İlk kez düzenlenecek olan Karavanist Fuarı, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplam 30 bin metrekarelik alanda iki salonda düzenlenecek fuarda 45 bin liradan 1 milyon liraya kadar birçok bütçeye hitap edecek karavan çeşitleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Karavan firmaları isteyenlere fuar esnasında hem satış hem de kiralama yapacak.

En gözde karavanlar sizi bekliyor

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen karavan ve ekipman üreticilerinin ürünlerini sergileyeceği fuarda, karavan dünyasının gözdeleri ziyaretçilerle buluşacak. Fuarda her bütçeye uygun karavan bulmak mümkün. Fuarın en çok ilgi çeken ürünü olması beklenen 1 milyon TL değerindeki karavan, 4x4 kamyonlara uygulanmış bir karavan olarak hem yurt içi hem de uluslararası uzun yolculuklara uygun olarak dizayn edilmiş. Yatak odasından mutfağına kadar iç dizaynındaki her ayrıntı özenle tasarlanan bu özel karavanda fuarda meraklılarını bekliyor.

Sektörün liderleri Karavanist’te

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, şunları kaydetti: “Türkiye’nin ve dünyanın en önemli karavan üreticileri ve markalarının yanı sıra sektörün önemli yayın kuruluşları, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu, Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği, Bebidosk, Beycamp, Endost Kamp Karavan ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Beylikoff, MÜSDER gibi sektörü destekleyen en önemli federasyon ve dernekler de fuarda yerlerini alacaklar. Karavan kullanıcıları, kamp ve doğaseverleri tek çatı altında buluşturan fuarımızda 100’ün üzerinde firma ve 150’yi aşkın markanın son teknoloji ürünleri görücüye çıkacak. Fuarımızı, 30 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Karavan severler, 1 Nisan 23.59‘a kadar web sitemizden ücretsiz online davetiyelerini alabilecekler. Fuarımızla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler hem sosyal medya hesaplarımıza hem de web sitemize kolaylıkla erişebilirler. Karavanist’in tüm sektör profesyonelleri adına verimli geçmesini diliyorum.”

Doğa tutkunları için her şey var!

Karavan severler, kamp ve doğa tutkunlarının merakla beklediği fuar doğa ile bütünleşmek isteyenlerin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte… Sektör profesyonellerinin yanı sıra halka da açık olan Karavanist’te motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar ve seyahat römorkları sergilenecek. Fuarda yalnızca benzin ve motorlu değil, elektrikle çalışan yeni nesil hibrit karavanlar da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca, karavan iç dekorasyon ürünlerinden güneş panellerine, uydu sistemlerinden, duş ve su sistemlerine kadar karavan ve kampçılıkla ilgili birçok firmaların ürünlerine de fuarda yer verilecek. Fuarı gezenler, kamp çadırlarından kampçılık ekipmanlarına, bisikletlerden doğa sporları ekipmanlarına kadar insanı doğa ile bütünleştiren birçok ürün ve malzemeyi inceleme olanağı bulacak.

Ünlü isimlerin karavanlarına davetlisiniz

2-10 Nisan 2021 tarihleri arasında her gün 10.00 ila 18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek İstanbul Karavan Fuarı’nda karavanlara gönül vermiş ve karavanların özgür dünyasına tutkun olan ünlü isimlerle buluşmak mümkün olacak. Instagram ve YouTube dünyasının birçok fenomenin katılacağı Karavanist’te sanat ve müzik dünyasındaki ünlü isimlerin satın aldığı karavanlar da fuarda sergilenecek. Karavan sahibi olan Kenan Doğulu, Şevval Sam ve Pınar Altuğ gibi ünlü isimler Karavanist’e davet edildiler.

TÜYAP Hakkında:

Tüyap, Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi olarak 1979’da Bülent Ünal tarafından kuruldu. Türkiye’de fuarcılığın gelişiminin öncüsü olan Tüyap Fuarcılık Grubu kuruluşundan bugüne kadar yurt içinde 1.801, yurt dışında ise 39 ülkede 197 fuar gerçekleştirdi. Geride bıraktığı 42 yılda Tüyap, 127 ülkeden 331 bin 643 firmaya hizmet verdi ve düzenlediği fuarlarda 213 ülkeden 66 milyon 255 bin 558 ziyaretçiyi ağırladı. Çin, Rusya ve Afrika’da ilk Türk ihraç ürünleri fuarlarını organize eden şirket, halen yılda ortalama 10 yurt dışı fuara Türk milli katılımı organize ediyor. Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu olan Tüyap, profesyonel kadrosu ve 100’ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli iş birlikleri yaparak, Türkiye’de sahip olduğu ve işlettiği 7 fuar merkezi ve 6 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi ile düzenli ihtisas fuarları gerçekleştiriyor. Yeni dönemde ‘ticaret için önce sağlık’ mottosuyla fuarlarını düzenleyen Tüyap, Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olmanın sorumluluğuyla, dijital olanaklarını da seferber ederek hibrit fuarlar düzenlemeyi sürdürüyor.