Çocukları bekliyor

Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort yetişkin misafilerinin yanı sıra miniklerinde vaz geçilmezi oluyor. Elite World Sapanca’nın minik misafirleri artık Gymboree’nin eğlenceli aktiviteleri ile Kids Club’ta keyifli zaman geçiriyor.

Gymboree ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ında Elite World Sapanca’nın minik misafirleri için hazırladığı özel etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir bayram coşkusu da yaşatmaya hazırlanıyor.

Doğanın huzur veren atmosferinde ayrıcalıklı hizmetleri ile dikkat çeken Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, minik misafirlerinin de keyifli zaman geçirmesini sağlıyor. Son olarak Türkiye’de 17 yıldır faaliyet gösteren Gymboree ile özel bir iş birliği gerçekleştiren Elite World Sapanca, çocukların eğlenceli aktivitelerle farklı bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Ahşap, bez çanta boyama, takı tasarım atölyesinin yanı sıra; 1-3 yaş grubuna özel oyun hamuru, duyusal oyunlar ve 4-12 yaş gruplarına özel ise seramik yapımı, taş boyama etkinlikleri ile çocukların eğlenirken, yeni hobiler edinmesini de sağlıyor.

Elite World Sapanca’da aileler dinlenirken çocuklar ormanda hazine avının, sanat atölyelerinin, oyun ve bowling alanının keyfini çıkarıyor. Bunların dışında çocuklar Elite World Sapanca Kids Club’ta müzik aleti yapımı, ebru atölyesi, maske yapımı, dart ve halka atma oyunları, SPA eğlencesi, baskı çalışmaları, origami, kuş sanatı, kapı süsü tasarımı, pizza, kek ve kurabiye yapımı gibi eğlenceli aktiviteler ile farklı deneyimler yaşarken; mini disko ve pop corn & sinema keyfiyle de unutamayacakları bir gece geçiriyor.

Gymboree ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Elite World Sapanca’nın minik misafirleri için özel bir bayram kutlaması da hazırlıyor. 1976 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan Gymboree tüm dünyada 700’ün üzerinde şubesi ile çocuklara aktivite ve eğitim programları sunan uluslararası bir eğitim ve aktivite merkezidir. Türkiye’de ise 17 yıldır faaliyet gösteren Gymboree 6 yıldır 5 yıldızlı oteller ile işbirliğine giderek otel içerisinde yer alan Kidsclub’ları en güvenli ve kaliteli şekilde birbirinden farklı aktiviteler sunarak işletmektedir.

Hijyenik ve güvenli bir tatil için Elite World CARE

Elite World Hotels zincirinde yer alan tüm oteller, güvenli turizm sertifikasına sahip olup, yüksek önlem ve güvenlik tedbirleriyle hizmetlerini sürdürüyor. Elite World CARE (Covid-19 Anti Risk Ekibi) adındaki uzman ekiplerle aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirmeler sürekli devam ediyor. Konforlu ve güvenli bir tatil için her detayın titizlikle düşünüldüğü Elite World Otelleri’nde misafirler yüzde 50 doluluğu aşmayacak şekilde geniş ve hijyenik alanlarda sosyal mesafeye dikkat ederek ağırlanıyor.