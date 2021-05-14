Çok güzel bir hareket yaptı bu dönemde otel açtı

No:81 Hotel Bodrum Türkbükü Koyu’nda yaz sezonuna kapılarını açtı. Butik ve lüks bir konfor sunan otel, 6 bin metrekare yeşil arazi üzerinde Ege Denizi'nin benzersiz maviliğinin kıyısında yer alıyor. Koyun muhteşem doğası içinde konumlanan No:81 Hotel, mavi ile yeşilin örtüştüğü doğayla iç içe bir atmosferde iskelesinde konumlanan DAZE Türkbükü’nün Restaurant ve Bar’ından gurme lezzetlerle misafirlerine bir tatilden fazlasını vadediyor. Bodrum’un eşsiz doğasıyla iç içe yaşam alanı yaratan, begonvillerle çevrelenmiş butik otel, Milas-Bodrum Havaalanına 45, Bodrum’un hareketli şehir merkezine ise sadece 20 dakika mesafede yer alıyor.

Denize sıfır konumuyla beğeni kazanan No:81 Hotel, modern ve yalın mimarinin hâkim olduğu, büyüklükleri 20 ile 120 metrekare arasında değişen 49 suit ve odası ile Ege Denizi’nin güzelliği ve yeşilin tonlarıyla bezenmiş bahçeleri gözler önüne seriyor. Lüks ve zarif donanımlı odalar, sade tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Farklı yerleşimlere sahip oda ve süitler, bahçe ve deniz manzaralı balkonlarıyla ferah yaşam alanları sunuyor. Bej ve gri tonlarının hâkim olduğu odalarda; ahşap, mermer ve cam gibi doğal unsurlar, yumuşak hatlara sahip mobilyalar yer alıyor.

Yaratıcı Lezzetleriyle DAZE Türkbükü

Türkbükü Koyu’nun maviliklerine bakan, begonvillerle çevrili DAZE, deneyimli şefleriyle mevsime ve özgü doğal ürünleri, evrensel pişirme teknikleriyle harmanlayarak misafirlerine Akdeniz mutfağının lezzetlerini modern yorumuyla servis ediyor. Restoran, plaj ve bar olarak hizmet veren DAZE Türkbükü, fine-dining restoranın yanı sıra mükemmel bir kahvaltıyı No:81 Hotel misafirlerinin beğenisine sunuyor. Konuklar denizin hemen üzerinde rahat şezlonglarında kokteyllerini yudumlarken, DAZE DJ’leri global dans müziğinin güncel örnekleriyle bu lezzetli deneyimi müzikle harmanlıyor.