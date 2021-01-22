COVID-19 döneminde turizm sektörü 

Engin Şeker yazıyor... Yapılan toplantılarda gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla, diğer sektörler uzmanları maalesef turizm sektörünün yaşamış olduğu büyük sorunlardan ve ülke ekonomisine olan büyük etkisinden habersizdir. Oysa ki turizm sektöründe yaşanan ve 2020 yılına özel Covid-19 etkisiyle yaşanmış olan büyük sorunlar, ülkemizdeki diğer tüm sektörleri de zincirleme olarak etkilemektedir. El ele vermeden, kol kola girmeden ve birbirimize destek olmadan tekrardan ayağa kalkmak ise imkansızdır.

Yiyecek içecek, otel, banka, tarım, eğitim, inşaat, sigorta, ulaştırma, mobilya, hayvancılık sektörleri, turizm sektörünün etkilediği sayısız sektörden sadece birkaç tanesidir. Yapılan araştırmalara göre, turizm sektörü, tarım ve hayvancılık sektörüne 2 milyar dolar, gayrimenkul sektörüne 1 milyar dolar, enerji sektörüne ise 1 milyarlık katkı sağlamaktadır. Ayrıca kendi öz sektörünün yanında diğer sektörlere de sağlamış olduğu istihdam oranı ise milyonları bulmaktadır. Tüm ülkede üretilen yiyecek içeceğin %20’sinin, balığın %51’inin, mobilyanın ise %15’inin sadece turizm sektörüne hizmet ettiğini düşünürsek, nasıl büyük bir “fabrika”dan bahsettiğimiz daha net anlaşılabilir.

Turizm sektörüne hizmet verdiğim 40 sene boyunca, ülkemizde ve dünyada yaşanan politik ve ekonomik sorunların, sektörümüze yapmış olduğu negatif etkilere şahit oldum. Ancak hiçbiri 2020 senesi kadar korkunç olmamıştı. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaşanan salgın kaynaklı kısıtlamalar, korkular ve sorunlar, maalesef ki sektörümüzün tüm kaynaklarını bir bıçak gibi kesti. İçinde bulunduğumuz 2021 senesi ise beraberinde bilinmezlik ve karmaşa getirdi.

Hepimiz olumlu düşünmek ve optimist olmak zorunda olsak da gerçekler de hayatımızın birer parçası olarak yerinde durmaktadır. Bu sene ve muhtemelen önümüzdeki 2 sene daha turizm sektörünün eski canlılığına kavuşması adeta imkansızdır. Diğer yandan bu sektörde istihdam edilen milyonlarca insanın ve ailenin geleceği ve başta da belirttiğim gibi diğer onlarca sektöre öncülük etmesi açısından, acil önlemler alınması gerektiği de bir gerçektir. Bu da bizleri yeni arayışlara yönlendirmektedir. 2021 senesinin turizm anlayışının daha önceki senelerden farklı olacağı kesindir.

Birçok sektörde uzmanlaşmış ve sektörünün öncülüğünü yapmış kişiler ile ortak bir platform oluşturmuş olmak, bu açıdan çok olumludur. Dinamik ve açık görüşlü yaklaşımlarla hep beraber yeni projeler yapabilmek için ise çok güzel bir şanstır. Hepimiz el ele vererek ortak projeler ile turizm sektörünü tekrardan ayağa kaldırabiliriz. Bunun da sektöründe uzman, az sayılı üyeleri ile yapılabilecek ortak projeler sonucunda başarılabileceğini düşünüyorum. Bu ayağa kalkışın diğer sektörlerin de tekrar doğuşu anlamına geldiği unutulmamalıdır.