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Dedeman'a iki güclü isim daha katıldı

Sektördeki ve Dedeman markasının tecrübeleri ile Mesut Savucu, Park Dedeman Elazığ Genel Müdürü olurken, Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge Otelleri'nin Genel Müdürlüğü görevine ise Veli Tuzak getirildi.

Dedeman'a iki güclü isim daha katıldı

Dedeman Turizm Grubu bünyesinde yer alan Park Dedeman Elazığ, Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Kayak Evleri yeni Genel Müdür atandı. Sektördeki ve Dedeman markasının tecrübeleri ile Mesut Savucu, Park Dedeman Elazığ Genel Müdürü olurken, Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge Otelleri'nin Genel Müdürlüğü görevine ise Veli Tuzak getirildi.

Dedeman Turizm Grubu'nda çalışmalarını göre sürdüren iki isim; Mesut Savucu ve Veli Tuzak, 1 Temmuz 2020'de yeni görevlerine atandılar.

Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Mesut Savucu, 30 yıllık turizm tecrübesi ile Park Dedeman Elazığ Genel Müdürü oldu. Oasis Beach Club Antalya, Otel Taksim Plaza İstanbul, Kaya Ramada Plaza İstanbul, Divan City Hotel İstanbul, Ardaq Group gibi sektörde bulunmaktadır tesiste görev alanı Savucu, 2018 Şubat'ta Dedeman ailesine katıldı. İlk olarak Dedeman İstanbul Odalar Bölüm Müdürü olarak görev alanı, 2019'da Dedeman İstanbul Operasyon Müdürlüğü görevini üstlenen Savucu, Park Dedeman Elazığ Genel Müdürlüğü görevine başladı.

2006 yılında Dedeman Kapadokya'da Veli Tuzak, Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge Genel Müdürü olarak atandı. 2006-2015 arasında Dedak Kapadokya Satış Pazarlama Şefi görevini sürdüren Tuzak, 2016 yılında Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Kayak Köşkü Satış Pazarlama Müdürü, 2018 yılı Park Dedeman Elazığ Genel Müdürü görevlerini üstlendi. 14 yılda Dedeman Turizm Grubu'nda çalışan olan Veli Tuzak, Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge Genel Müdürü oldu.

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DEDEMAN TURİZM GRUBUNDA İKİ YENİ ATAMA
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