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Dedeman'dan miiras açıklaması

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman’ın vefat etmesinin ardından holdingin başına geçen oğlu Rıfat Dedeman ile üvey annesi Sevda Dedeman mahkemelik olduğu basına yansımıştı.Haberlerde Rıfat Dedeman’ın hisse devri için baskı yaptığını öne süren Sevda Dedeman'ın korunma talep ettiği belirtilmişti.

Dedeman'dan miiras açıklaması

İddiaya göre Rıfat Dedeman, vasiyetnamenin tenfizi (yerine getirilmesi) yapılmadan, babası Murat Dedeman’dan kalan Dedeman Holding bünyesinde yer alan şirketlerin hisselerini kendisine ve kız kardeşi Banu Dedeman’a hiçbir bedel ödemeden devredilmesi için üvey annesi Sevda Dedeman’a baskı yaptı.

Konuyla ilgili Dedeman Holding'den yazılı açıklama yapıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

Mirasçılar arasında yargı süreci devam ediyor, asılsız açıklamalara itibar edilmesin
" Basında yer alan miras konulu haberlerin doğruları yansıtmaması üzerine bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

İlgili haberlerde yer alan söylemler, 75 yıldır Türkiye ekonomisine hizmet veren köklü ve saygın bir aile olan Dedeman Ailesi’nin sergilediği iyi niyet ve yapıcı yaklaşımlardan uzak ve gerçekle bağdaşmayan niteliktedir.

Merhum Murat Dedeman’ın mirasçıları arasında başlayan yasal süreç devam etmektedir. Yargıya intikal eden konu hakkında tarafımızca başka bir açıklama yapılmasını, yargı sürecine zarar verebileceği gerekçesiyle doğru bulmuyoruz.

Asılsız açıklamalara itibar etmemenizi rica eder, konuya göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür ederiz."

İş insanı Murat Dedeman 2018 yılında Sevda Dedeman ile evlendi. Çift, evlendikten sonra Ortaköy’de lüks bir sitede oturdu. Murat Dedeman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde 25 Temmuz 2019’da vefat etti. Murat Dedeman’ın vefatının ardından Dedeman Holding’in yönetim kurulu başkanlığına ilk eşinden olan oğlu Rıfat Dedeman geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman
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