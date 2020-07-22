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Dedeman'ın 10 oteline çifte onay!

Pandemi sürecine yönelik hayata geçirdiği tüm önlemleri “GÜVENDE KAL” manifestosunda bir araya getiren Dedeman Turizm Grubu, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen 'COVID-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri' kapsamında “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazandı. Grup tarafından alınan önlemler ayrıca, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi WTTC tarafından da ‘Safe Travel-Güvenli Seyahat” tastiği aldı.

Dedeman'ın 10 oteline çifte onay!

Zincir bünyesinde yer alan Dedeman Bostancı Hotel & Convention Center, Dedeman Konya Hotel & Convention Center, Dedeman Şanlıurfa, Dedeman İstanbul, Dedeman Ski Lodge, Park Dedeman Gaziantep, Park Dedeman Denizli, Dedeman Tokat, Park Dedeman Trabzon ve Park Dedeman Eskişehir otelleri, hayata geçirdiği “Güvende Kal” önemleri ile de çifte onay aldı.

Dedeman otelleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 'COVID-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterlerini' eksiksiz yerine getirerek “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazandı.

Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri olan Dedeman ayrıca, global ölçekte seyahat ve turizm özel sektörünü temsil eden Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından, turizm merkezlerinin uyguladığı hijyen protokollerinin tanımlanması ve seyahat edenlere güven verme amacı taşıyan ‘Safe Travel-Güvenli Seyahat” tastiğini aldı.

Pandemi sürecinin ilk günlerinde Dedeman Turizm Grubu bünyesinde oluşturan özel kurul tarafından hazırlanan ve yönetilen “Güvende Kal” önlemleri; sosyal mesafe, hijyen, eğitim, sağlıklı besin olmak üzere 4 ana başlıktan, 50’yi aşkın alt başlıktan oluşuyor.

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