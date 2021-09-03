Dijital otelciliği başlattı

Türkiye turizminin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International, konaklama deneyimini dijitale taşıdığı ‘Dedeman Hotels Mobil App’ projesini tanıttı. Pandemi dönemi ile misafirlerin ilk tercihlerinden biri olan temassız hizmeti, mobil uygulaması ile herkesin kullanımına sunan Dedeman, yeni dijital projesi ile toplam 3 ülke 14 şehirde yer alan otellerinde temassız, hızlı, verimli ve yaratıcı çözümlerini online bir çatıda toplamış oldu.

Dedeman’dan Dijital Atılım: Dedeman Hotels Mobil App

Pandemi döneminde de teknoloji odaklı yatırımlarını ara vermeden sürdüren Dedeman Hotels & Resorts International, misafirler memnuniyeti odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Misafir deneyimini temassız ve daha verimli bir yapıya taşıyan, misafir ve otel arasındaki iletişimi daha da hızlandıran “Dedeman Hotels” mobil uygulaması, misafirlere otele gelmeden önce odaları, SPA merkezini, restoranları, toplantı salonlarını inceleme ve bilgi alma fırsatı sunarken, menüleri ve şehrin gezilebilecek yerlerini görmelerine de olanak sağlıyor.

Dil bariyeri olmaması ile misafirlere her dilde otel ekibi ile anlık mesajlaşma olanağı ve geri bildirim bölümü ile misafirlerin yorumlarına hızlı çözüm sunan bir yapıya sahip olan uygulama misafirlere özel teklif ve indirimlerden de yararlanma fırsatı sunuyor. “Dedeman Hotels” mobil app bedelsiz olarak iOS ve Android üzerinden indirilebiliyor.

Tek tuşla tüm hizmetler kapıda

Teması en aza indirmek ve misafir deneyimini en üst seviyeye çıkarmak üzerine detaylandırılan proje, konaklama sırasında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri de temassız şekilde tek tuşla erişilebilir kılıyor. Misafirler, tepsi toplama, housekeeping, çamaşır servisi, oda malzemeleri talebi, taksi, uyandırma hizmeti, vale, porter, oda arıza bildirimleri, concierge, geç check-out, uyandırma servisi gibi tüm hizmetleri uygulama üzerinden 7/24, kesintisiz olarak talep edebiliyor.

Dedeman otellerinin barındırdığı mekanların ve hizmetlerin dijitale taşındığı uygulamada yer alan şehir rehberi ile misafirler yakın bölgedeki gezilecek yerler hakkında da bilgi alabiliyorlar.

Her dilde anlık mesajlaşma

Tüm dünyadan misafir ağırlayan, Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International’ın mobil uygulamasında dil bariyeri de yer almıyor. Bu şekilde sohbet bölümünden tüm talep ve geri bildirimlerini doğrudan kendi dillerinde paylaşabilen misafirlerin mesajları, hangi dilde yazılmış olursa olsun otel çalışanlarına simultane çeviri ile iletiliyor.

Önceliğimiz 7/24 misafir memnuniyeti

"Dedeman Hotels” uygulamasıyla misafirlerin otel aramalarından konaklama sonrasına kadar seyahat deneyiminin tüm aşamalarında misafirler ile etkileşimde bulunulabileceğini belirten Dedeman Hotels & Resorts Internetional Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Gülhan Balta Kuzu “Dedeman olarak dijitalleşme her zaman ana gündem maddelerimizden biri oldu. Pandemi döneminden önce başlatmış olduğumuz dijital dönüşüm projelerimiz, iş verimliliğimizi ve misafir memnuniyetini artırmada büyük etken oldu. Şimdi de mobil uygulamamız ile otellerimizin varlığını dijitale taşıyarak misafirlerimizin konaklama yolculuğuna birebir olarak 7/24 eşlik ediyoruz. “Dedeman Hotels” uygulamamız ile misafirlerimize tamamen dijital olarak konaklama deneyimi yaşatarak, taleplerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde cevap vereceğiz. Önceliğimiz her zaman misafir memnuniyeti” dedi.