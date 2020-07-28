Dünyada 1.’nci sıraya yerleşti

Aynı listede, Radisson Residences Vadistanbul dünya sıralamasında 7.’nci sırada yer alarak, ilk 10’daki otellerin arasına yerleşen tek residence oldu. Radisson Blu Hotel Kayseri ve Radisson Residences Vadistanbul Artaş Grubu turizm yatırımları bünyesinde bulunuyor. Artaş Grubu’ndaki oteller, müşteri memnuniyetinde dünyadaki lider turizm tesisleri arasında yer alıyor.

Misafirlerine, üst kalitede konaklama deneyimi sunuyor

Otelin açıldığı ilk yıldan itibaren ulusal ve uluslararası listelerde üst sıralarda yer aldığını kaydeden Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Menderes Karaküçük, şunları söyledi:

“Otelimiz, Kayseri’de konaklayan yerli ve yabancı misafirlerimize, Avrupa başkentlerinin elit otellerinin konforunu ve seçkinliğini yaşatabilmek amacıyla kuruldu. Bu hedef doğrultusunda, dünya standartlarını çok yakından takip ederek ve yenilikleri en hızlı şekilde hayata geçirerek, misafirlerimize en üst kalitede konaklama deneyimini yaşama fırsatını sunuyoruz. Çabalarımızın karşılığını bulduğunu görmek, bizi mutlu ediyor ve daha iyisini yapabilmek için cesaretlendiriyor. Otelimiz, diğer tüm uluslararası rezervasyon sistemlerinin puanlamalarına göre birinci sırada bulunurken, ETS’nin belirlediği listeye göre de Türkiye’nin en iyi 6.’ncı oteli seçilmiş durumdadır. Ödüllerimizin yanında, otelimizin güvenlik ve hijyen tedbirleri, Safe Hotel Sertifikası (İsveç), Bureau Veritas Güvenli Turizm Belgesi (Belçika), SGS Temizlik ve Hijyen Sertifikası (İsviçre) olmak üzere, dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından sertifikalandırılarak tescillenmiştir” dedi.

Başarının sırrı, ekip olabilmekten ve yaptığınız işten keyif almaktan geçiyor

Rezidans kategorisinde birinci sırada yer almaktan duyduğu gururu dile getiren Radisson Residences Vadistanbul Genel Müdürü Nihan Sıcakkanlı, şunları kaydetti:

“2 Nisan 2019 itibariyle Radisson Residences Vadistanbul, ailesi olarak tüm dünyaya kapılarımızı açarak hizmet vermeye başladık. Rezidans olarak Artaş Otel Grubu’nun 40 yılı aşkın otelcilik ve rezidans tecrübesi ile konuklarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz ve misafirlerimizin gösterdiği teveccüh ile bunların karşılığını alıyoruz. Personelimizin verdiği hizmet ile misafirlerimizden aldığımız geri dönüşler bizleri daha da motive ediyor ve dünyadaki en iyi rezidans olmaya ve en iyi otel hizmeti veren Radisson otelleri arasında ilk 10 girmeye hak kazandık. Bize bu başarıyı yaşatan ve daha da iyisi için cesaret veren tüm ekibimizi yürekten kutluyoruz. Dünya genelindeki tüm Radisson Otelleri arasında ilk 10’ da iki otelimizin yer alması ve bu listede rezidans kategorisinde birinci sırada yer almamız bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bence başarının sırrı, ekip olabilmekten ve yaptığımız her işten keyif almaktan geçiyor. Rezidans olarak, Türk misafirperverliği eşliğindeki kaliteden ödün vermeyen yönetim anlayışımız ve her daim yukarı taşımaya çalıştığımız misafir memnuniyeti ile konuklarımızın takdirlerini toplamaya çalışıyor olacağız” diye konuştu.