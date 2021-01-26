EGD Buluşmaları'nın konuğu TÜRSAB Başkanı oldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) buluşmaları devam ediyor. Bu defaki toplantının konuğu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya oldu. EGD Başkanı Celal Toprak’ın yönettiği buluşmada çok önemli mesajlar veren Bağlıkaya şunları söyledi:

. Türkiye'nin elinde bulundurduğu imkanlarla bugüne kadar yapılabilecekler yapıldı.Kullanım tercihleri farklı tecelli etmiş olabilir ama ülkemizin sektöre elindeki yeterli kaynağı ayırıp ayırmadığına bakıldığında, özellikle geçen hafta içinde aldığımız duyumlarla ciddi bir kaynak aktarımı olmuş ama kullanım tercihleri arzu ettiğimiz biçimde olmamış. Belli başlı büyük tur operatörlerine ciddi kaynak aktarımı olduğunu haberlerde de görüyoruz. Kısa çalışma ödenekleri, alabilenler için KGF kredilerinin dışında sektör şirketlerinden bazılarına yapılmış özel birtakım katkılar olduğunu biliyoruz. Rakamı kesin bilmemekle birlikte, 200 milyon doların üzerine çıktığını duyduk. Bu kaynağın büyük birkaç şirkete kullandırıldığını biliyoruz.Küçük ve orta boy acentelerden ihtiyacı olanlara KGF destekli kredi talep etmiştik. Bu kredilere seyahat acentelerinin önemli bir bölümü erişemedi. Çünkü geçmişten gelen sicil sıkıntımız var. Bunun göz ardı edilerek bu kredinin kullandırılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorduk. Halbuki 10 bin seyahat acentesine 50'şer bin lira para verilseydi 50 milyon dolar bile tutmuyordu. 200 milyon dolar gibi bir kaynağın 3-5 büyük şirkete aktarılması yerine kaynağın belli bir bölümü küçük boy, 50 bin liraya dahi ihtiyacı olan seyahat acentelerine hibe kredi verilebilirdi. İrade bu yönde kullanılmadı.