Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
EMITT Şubat'ta
EMITT'in tarihi belli oldu
Emekliye çok özel
Emekliye çok özel
Pazarlamanın başında
Pazarlamanın başında
En çetin aday
En çetin başkan adayı
Büyümeye devam
Büyümeye devam

EMITT Şubat'ta

EMITT, iki yıl aradan sonra, 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan sağlık turizmi sektörüne ilk kez kapsamlı bir şekilde yer vermeye hazırlanıyor.

EMITT Şubat'ta
banner17

Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden biri olan ve dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez İstanbul'da bir araya getirecek. Bu yıla özel fuarın ilgi çekici bir konusu da Türkiye açısından çok önemli bir pazar haline gelen sağlık turizmi olacak.

EMITT, sağlık turizmi alanında önde gelen firmalarını ilk kez ağırlayacak. 2021 yılında küresel pandemi sebebiyle gerçekleştirilmeyen, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı - EMITT, iki yıl aradan sonra, 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan sağlık turizmi sektörüne ilk kez kapsamlı bir şekilde yer vermeye hazırlanıyor.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
EMITT 9-12 Şubat 2022de YapılacakEmitt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1