EMITT Şubat'ta

Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden biri olan ve dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez İstanbul'da bir araya getirecek. Bu yıla özel fuarın ilgi çekici bir konusu da Türkiye açısından çok önemli bir pazar haline gelen sağlık turizmi olacak.

EMITT, sağlık turizmi alanında önde gelen firmalarını ilk kez ağırlayacak. 2021 yılında küresel pandemi sebebiyle gerçekleştirilmeyen, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı - EMITT, iki yıl aradan sonra, 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan sağlık turizmi sektörüne ilk kez kapsamlı bir şekilde yer vermeye hazırlanıyor.